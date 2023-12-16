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Куратор темы: Маркс
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4776
Форумная эклектика
Отправлено: 16.12.23 - 11:48
#1201
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Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні құтты болсын! С днём Независимости Республики Казахстан!

Здравствуй мой Казахстан, любимый мой Казахстан
Друзья зовут тут и там, а в доме ждёт дастархан
Да это наш Казахстан, да это наш Казахстан
Друзьям огромный салам, здесь хлеб и соль пополам
Здесь если друг значит брат, а если брат значит друг
Такие люди живут, лишь в Казахстане живут ...(С).

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 16.12.2023 - 11:51]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4776
Форумная эклектика
Отправлено: 25.12.23 - 16:16
#1202
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electro: мне вот что интересно, абайки сабы кайраты че пыжиться, ведь всё будет (или уже) решено без вас

Эл-починно: Ну а как же без них?

Kairat stayer: Всё правильно, нужны всякие субъективные мнения - для обеспечения плюрализма, чтобы не было односторонности и обеспечивалась объективность. Послушаешь отдельных грамотеев или ток-шоу посмотришь, который год говорят Европа замерзнет и.т.д. Последние так и не замерзли, уже сами замерзаем :-P .

Подробнее здесь:



[Исправлено: Kairat stayer, 25.12.2023 - 16:19]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4776
Форумная эклектика
Отправлено: 30.12.23 - 11:44
#1203
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4776
Форумная эклектика
Отправлено: 03.01.24 - 10:44
#1204
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Vit: И всё таки Таноми в выборе. Из всех ловеласов она отметила только нас двоих. Хотя тут есть парни по переспективней.

Vit: Блин. А может она так хотела подчеркнуть что мы лузеры? Чет я начел растраиваться.

saba: Виталий расстраиваться надо только на похоронах, когда ничего не поправить. Ищи всегда позитив, даже там где его нет, надо уже тем гордиться , что Таноми знает наши ники.

Подробнее здесь:

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4776
Форумная эклектика
Отправлено: 03.01.24 - 16:18
#1205
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Vit: Блин чето не удобно себя чувствую. Слишком яро давлю. Таноми извеняюсь. Нельзя так давить. Правда извените. Вы просто прекрасны. Вы нравитесь всем.. Скорей всего я не достоен вас.

Vit: Или достоен! Вы прям щас не отвечайте. Подумайте)

Kairat stayer: Ты пожалуйста такие фразы: не достоин, не идеален, не смогу, не так крут и хорош, не говори впредь пожалуйста. Тем более себя в разряд ловеласов выше причислил, тут заинтересовать и заинтриговать нужно же, число почитателей растёт, конкуренция понимаешь ли :-P .

Kairat stayer: Какие ещё голуби летят над зоной, надо же загадочным быть, написать пел песню: Выпьем за любовь или хотя бы Розовые розы, там такие строки:

У Светки Соколовой день рожденья,
ей сегодня тридцать лет.
Я несу в подарок поздравленья
и красивый розовый букет.

Неподдельная и возвышающая романтика обязательно должна присутствовать

Подробнее здесь:



[Исправлено: Kairat stayer, 03.01.2024 - 16:21]
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13853
Форумная эклектика
Отправлено: 03.01.24 - 16:28
#1206
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Кайрат, дос я думаю вы слишком увлеклись мемами.. Так нельзя.) стоп должен же?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4776
Форумная эклектика
Отправлено: 03.01.24 - 16:54
#1207
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Цитата:
Vit:
Кайрат, дос я думаю вы слишком увлеклись мемами.. Так нельзя.) стоп должен же?


Виталий, дос - доброжелательные шутки, юмор и мемы близко к сердцу не воспринимайте. На мой взгляд не нужно обижаться, не со зла, главное отличать хороший юмор от плохого - развивать своё чувство юмора. В всезнающей вики (википедии) отмечено, что, чувство юмора - это то самое шестое чувство. Без него, в принципе, можно прожить, как, скажем, без зрения или слуха, но в жизни будет чего-то не хватать.
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