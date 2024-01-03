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≡ "Уходя - уходи" - Токаев ответил на вопрос о двоевластии
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48317
"Уходя - уходи" - Токаев ответил на вопрос о двоевластии
Отправлено: 03.01.24 - 09:44
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"В нашей стране действовали Президент и Верховный Главнокомандующий, а также Председатель Совета Безопасности в лице экс-президента. Это, в конечном итоге, не могло не привести к властной коллизии", - ответил Глава государства.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34826
"Уходя - уходи" - Токаев ответил на вопрос о двоевластии
Отправлено: 03.01.24 - 15:34
#30
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А разница между ждунами, зетпатриотами и мной в том, что мои пацаны как раз таки и идут в армию и гибнут там.
У ждунов и зетпатриотов никто в армию не идет.
Вот такая вот жизнь..
Профайл
Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13853
"Уходя - уходи" - Токаев ответил на вопрос о двоевластии
Отправлено: 03.01.24 - 15:44
#31
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Цитата:
111:
Ну во первых твои пацаны никуда не идут. Они маленькие ещё . Давай честно они готовы идти убивать украинцев. ? Ты так их воспитываешь.
Профайл
Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13853
"Уходя - уходи" - Токаев ответил на вопрос о двоевластии
Отправлено: 03.01.24 - 15:51
#32
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Это просто безумие какое-то. Как же так. За что нам такое. Почему.украина и россия воюет. Это шок.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34826
"Уходя - уходи" - Токаев ответил на вопрос о двоевластии
Отправлено: 03.01.24 - 15:59
#33
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Цитата:
Vit:
Ну во первых твои пацаны никуда не идут.

Почему не идут?
Они сами это решают что ли?
Старшому 20.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34826
"Уходя - уходи" - Токаев ответил на вопрос о двоевластии
Отправлено: 03.01.24 - 16:01
#34
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Цитата:
Vit:
Давай честно они готовы идти убивать украинцев.

Они не граждане России.
По нашему законодательству, гражданне Казахстана, убивающие в Украине женщин и детей, это преступники.
В России это не так, они Герои СВО.
Так что ты не совсем туда.
Мои же не россияне.
А вот родные племяши и их много россиян у меня, идут.
Профайл
Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13853
"Уходя - уходи" - Токаев ответил на вопрос о двоевластии
Отправлено: 03.01.24 - 16:08
#35
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Цитата:
111:
Ты че хочешь от меня услышать. Что я могу. Что я могу сделать. Думаешь я без душы. Думаешь я не че не понимаю. Думаешь не че не вижу. Весь этот ужас не вижу.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2012
"Уходя - уходи" - Токаев ответил на вопрос о двоевластии
Отправлено: 03.01.24 - 16:41
#36
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Я вижу здесь от темы обсуждаемой статьи. Далее будем удалять.
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