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≡ "Уходя - уходи" - Токаев ответил на вопрос о двоевластии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48316
"Уходя - уходи" - Токаев ответил на вопрос о двоевластии
Отправлено: 03.01.24 - 09:44
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"В нашей стране действовали Президент и Верховный Главнокомандующий, а также Председатель Совета Безопасности в лице экс-президента. Это, в конечном итоге, не могло не привести к властной коллизии", - ответил Глава государства.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3792
Re: "Уходя - уходи" - Токаев ответил на вопрос о...
Отправлено: 03.01.24 - 09:44
#1
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Такие слова мне нравятся, прямо и честно сказал. Многое в нашей внутренней политике мне не нравится,но прямые ответы на неудобные вопросы это хорошо!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13827
"Уходя - уходи" - Токаев ответил на вопрос о двоевластии
Отправлено: 03.01.24 - 09:52
#2
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Кантар показал что в стране есть президент. А вот на счёт полиции и армии в том конфликте много есть вопросов. Жёстче надо было себя вести по отношению к митингующим. Думаю президенту нужно на них обратить внимания. Хотя кто я такой что б советы давать.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3792
"Уходя - уходи" - Токаев ответил на вопрос о двоевластии
Отправлено: 03.01.24 - 09:56
#3
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Цитата:
Vit:
Думаю президенту нужно на них обратить внимания

Ему много на что нужно обратить внимание. Например на премьер-министра,хотя я думаю, наверное он доказал ему свою личную преданность, поэтому и держит на посту. Хотя я бы обратил внимание на молодёжь, например на бывшего россиянина Тимура Турлова. Как говаривали пикейные жилеты из "Золотого телёнка":" Это голова"
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юля елиссева
* юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3212
Re: "Уходя - уходи" - Токаев ответил на вопрос о...
Отправлено: 03.01.24 - 10:22
#4
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Цитата:

Коль скоро Вы поставили такой острый вопрос

Такие газеты как Егемен Казахстан не задают острых вопросов без предварительного согласования :))
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
536
Re: "Уходя - уходи" - Токаев ответил на вопрос о...
Отправлено: 03.01.24 - 10:25
#5
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и тут в ответах он проявил неточность. Говорит, что мы предотвратили катастрофу благодаря решительным действиям вертикали власти и сплоченности народа. Так это было? может и так, но мы то видели как власти были растеряны, а армия не смела сопротивляться восставшим. И тогда вертикаль власти обратилась за помощью в ОДКБ. С их поддержкой все постепенно и стабилизировали.. А про ОДКБ в его ответах ни слова.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13827
"Уходя - уходи" - Токаев ответил на вопрос о двоевластии
Отправлено: 03.01.24 - 10:37
#6
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Цитата:
рихард: армия не смела сопротивляться восставшим.
И я вот про тоже. Думаю президент это увидел и принял решения.
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