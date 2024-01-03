Re: "Уходя - уходи" - Токаев ответил на вопрос о...

Отправлено: - 10:25

и тут в ответах он проявил неточность. Говорит, что мы предотвратили катастрофу благодаря решительным действиям вертикали власти и сплоченности народа. Так это было? может и так, но мы то видели как власти были растеряны, а армия не смела сопротивляться восставшим. И тогда вертикаль власти обратилась за помощью в ОДКБ. С их поддержкой все постепенно и стабилизировали.. А про ОДКБ в его ответах ни слова.