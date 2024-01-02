По моему мнению, в Казахстане медленно, но верно растет число людей, отвергающих лживую официальную пропаганду и позволяющих себе иметь собственную точку зрения на происходящее. И самое главное - иметь мужество говорить вслух о своих разногласиях. Хотя делать это нелегко. Читать новость
" работая на Архимеда, ибо именно его не устраивала разница во времени с Астаной. Слава богу, нашлись в правительстве образованные люди, поддержавшие рядового фармацевта из района Ольгу Ведлер," - а что практически все области против перевода часов - их тоже Архимед подговорил? Да и большинство жителей Костанайской области тоже не приветствует эти прыг-скоки на ровном месте - вас это как-то волнует? Вся эта катавасия больше напоминает войну между остроконечниками и тупоконечниками,
Я не работаю на Архимеда,но я против перевода времени. Не перестаю удивляться с какой наглостью отрицается иная точка зрения. Всё должно быть как решила Ведлер и Денисов,вы устроили геморой всему Казахстану и при этом ещё хватает совести хвалить самих себя.
Поэтому народилась мысль создать общество экспертов в возрасте от 70 лет и старше, обладающих независимым мышлением, не замеченных в прогибах перед властью, способных работать на пользу общества, а не отдельных личностей. Предположительно общество будет называться «Советом аксакалов».
Ну узурпируют они власть как на Кавказе и что? Ну сделают законы Шариата, начнут наживаться, начнут делать себе золотые унитазы и пистолеты, народу лучше будет от этих выживших из ума стариков? Первого что, в первую очередь в аксакалы и остальных коммуняк, которые разграбили СССР и теперь грабят Казахстан? То есть тов. Денисов хочет сделать очередную дыру для стариканов и их многочисленных родственников, чтобы пилить миллиарды туда? Неужели невозможно посадить в правительство умных и болеющих за Родину, или таковых уже нет?
Тут в 53 года сам чувствуешь, что с паиятью, с мозгом, что то не так уже, не так работает как раньше. А что будет в 60? А что будет в 70 и в 80? Да беспредел будет, будешь как ребенок, жить ради своих детей и внуков только, и чужие тебя на фиг не будут интересовать. Это в старости только так. Жить остается все меньше и меньше и гребсти ты будешь для семьи все больше и больше. И плевать на народишко вокруг. Где то это уже было и продолжается даже? Неужели? Тов. Денисов хочет собрать миллионеров аксакалов, чтобы сделать их миллиардерами?
Время давно было пора вернуть на природное, и если кому пофиг в какое время пиво пить, это его проблемы. Время должно быть неприкосновенным! А насчет 70-летних, мне на ум сразу пару десятков имён пришло, умнейших людей, до которых некоторым 50-летним, в т.ч. присутствующим на форуме, как до Китая раком. Хотя и не уверен в их беспристрастности, вспоминая этапы перенаименований.
Добринцофф: Всё должно быть как решила Ведлер и Денисов,вы устроили геморой всему Казахстану и при этом ещё хватает совести хвалить самих себя.
Вот очень точные слова ! И людей при должностях так затуркали, что каждый не решается первым крикнуть - А король-то голый ! С одной стороны зоошиза с собаками, с другой - спасатели мира - часовщики, сбоку - переименовальщики Тобола - Тобыла, а настоящие негромкие дела: жилье, дороги,газ и вода в сёлах, общественный транспорт и т.д.- это не так интересно для соискателей хайпа.
не нужен никакой аксакальский совет. если хотят, могут меж собой там "советоваться" на лавочке за игрой в домино. но вот нести в массы свой старческий маразм не нужно. строго говоря давно пора объяснить этим пенсионерам что вся их аксакальность гроша ломанного не стоит. в современных реалиях дожитие до 60-ти+ лет не является более показателем адекватности человека, его здоровья, как физического так и ментального. сейчас это всего лишь показатель развития медицины. к которой они в большинстве своем никакого отношения не имеют вовсе.
........Можно и всякими манипуяциями занятся через аксакалов мудрецов....у нас руки длинные мы и до аксаколов лотянемся,всё это филькина грамота,дерево надо спилить и выкорчевать лучше всё зжечь,новое посадить и ухаживать поливать обрезать ненужные ветви плоды хорошие оставлять а плохие на свалку,может и будет результат...
Тов. Автор хочет сделать тут небольшую Чечню, с размером в границах Казахстана, впаривая нам каких то ничего не понимающих стариков со своими родственными связями, родами, кланами, на голову.. Может еще и кровную месть введем?
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