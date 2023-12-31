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≡ Провожаем 2023-й. Встречаем 2024-й. Как отмечают Новый год в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48315
Провожаем 2023-й. Встречаем 2024-й. Как отмечают Новый год в Костанае
Отправлено: 31.12.23 - 18:08
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Кто как будет встречать - зависит только от нас. Ну и от погоды немножко. Кто-то в центр выйдет, к народу - на других посмотреть и себя показать. Главное - чтоб с хорошей стороны. Для них программу подготовили с 7 часов вечера до 4 часов утра.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3782
Re: Провожаем 2023-й. Встречаем 2024-й. Как отмечают Новый год в...
Отправлено: 01.01.24 - 19:08
#30
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Цезаря убили раньше
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3782
Re: Провожаем 2023-й. Встречаем 2024-й. Как отмечают Новый год в...
Отправлено: 01.01.24 - 19:18
#31
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
не хочу встречать новый год со снегуркой и этим дедом.

Ужасно, лучше думать , что скрывается за ножками, я имею в виду духовное совершенство 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34806
Re: Провожаем 2023-й. Встречаем 2024-й. Как отмечают Новый год в...
Отправлено: 02.01.24 - 17:33
#32
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Ну надо признать, безумная война, развязанная Россией, нашим ближайшим союзником против Украины, делает года только хуже и хуже.
Люди начали делиться на сторонников безумия не только в России, а и тут и теперь мечтают о войне тут, в Казахстане.
В этом плане отношения да, между людьми, когда то братскими, пьющими из одного колодца как говорится, стали только хуже.
И на кухнях у себя одни говорят, что те, кто против войны нацисты, оппоненты про них - ждуны..
А когда в народе начинает творится хаос в головах, безумие, какие то хотелки бойни, разве становится лучше?
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