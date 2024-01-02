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Из дюжины животных календарного цикла лишь Дракон является мифическим существом. Правда, есть мнение, что первоначально китайский знак Дракона мог ассоциироваться со Скорпионом. Как бы то ни было, а 10 февраля 2024 года официально Кролика сменит Дракон. С каким же животным у нас ассоциируется этот год?