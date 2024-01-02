Отправлено: - 16:58

«НГ» завершает публикацию материалов к 100-летнему юбилею Кустанайского педагогического техникума. Предыдущие статьи читайте в № 30 (1113) от 27.07.2023 г. и № 49 (1132) от 14.12.2023 г.В деятельности Кустанайского педагогического техникума, официально действовавшего с 1 октября 1923 года, многое зависело от личности директора. С 1923-го по 1932 год на эту должность назначались опытные педагогические работники: Б. Аспандияров, П. М. Майоров, В. А. Воронков, С. Аспандияров. О первом директоре, видном историке и государственном деятеле Биляле Аспандиярове хорошо известно. О других можно узнать только с привлечением архивных документов, позволяющих проследить не только биографические данные, но и сложную бюрократическую процедуру утверждения и проверки лиц, находящихся на руководящих должностях в 1920-1930-е годы.