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≡ «Характеристика на товарища Воронкова»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48315
«Характеристика на товарища Воронкова»
Отправлено: 02.01.24 - 16:58
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«НГ» завершает публикацию материалов к 100-летнему юбилею Кустанайского педагогического техникума. Предыдущие статьи читайте в № 30 (1113) от 27.07.2023 г. и № 49 (1132) от 14.12.2023 г.
В деятельности Кустанайского педагогического техникума, официально действовавшего с 1 октября 1923 года, многое зависело от личности директора. С 1923-го по 1932 год на эту должность назначались опытные педагогические работники: Б. Аспандияров, П. М. Майоров, В. А. Воронков, С. Аспандияров. О первом директоре, видном историке и государственном деятеле Биляле Аспандиярове хорошо известно. О других можно узнать только с привлечением архивных документов, позволяющих проследить не только биографические данные, но и сложную бюрократическую процедуру утверждения и проверки лиц, находящихся на руководящих должностях в 1920-1930-е годы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34806
Re: «Характеристика на товарища Воронкова»
Отправлено: 02.01.24 - 16:58
#1
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Образование конечно не ахти, но хоть что то, нужно наверно спасибо сказать, что благодаря нашему образованию, мы разрушили и разворовали свою страну, отстали даже от скотоводов на верблюдах раз в 50 по уровню жизни, отстали от китайских ученых, не говоря уже что отстали от постоянно гниющего Запада, где мусорщик получает в 15 раз больше, чем наши профессионалы..
Вот итоги этого малообразованного образования..
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