Отправлено: - 16:35

Соседи, которые их курировали, рассказали нам, что тем же вечером неизвестные люди попытались собак отравить, кто-то даже бегал за ними по двору с молотком! - пояснила

Цитата:Все это конечно хорошо, но распространять просто слухи, причем постоянно, без фактов и доказательств, как то уже смешно просто становится..Или наоборот не смешно..Сочиняя очередные байки про каких то людей с молотками, почему вы не пишите конкретные имена, кто выкинул собачку, почему..Причину надо устранять, а не следствие и огульно про всех говорить, что это дяди с молотками бросаются.