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≡ Проект «Ищу дом»: «Бегали за ними с молотком!»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48315
Проект «Ищу дом»: «Бегали за ними с молотком!»
Отправлено: 02.01.24 - 16:35
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В мае 2023 года эти две собаки стали первыми, которых в рамках программы ОСВВ выпустили в естественную среду - во двор дома № 49 по ул. Садовой в Костанае, откуда их изначально и забрали волонтеры ОО «Надежда Плюс kst». Но получилось так, что их пришлось вернуть в реабилитационный центр.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34806
Re: Проект «Ищу дом»: «Бегали за ними с молотком!»
Отправлено: 02.01.24 - 16:35
#1
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Цитата:
Соседи, которые их курировали, рассказали нам, что тем же вечером неизвестные люди попытались собак отравить, кто-то даже бегал за ними по двору с молотком! - пояснила 


Все это конечно хорошо, но распространять просто слухи, причем постоянно, без фактов и доказательств, как то уже смешно просто становится..
Или наоборот не смешно..
Сочиняя очередные байки про каких то людей с молотками, почему вы не пишите конкретные имена, кто выкинул собачку, почему..
Причину надо устранять, а не следствие и огульно про всех говорить, что это дяди с молотками бросаются.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34806
Re: Проект «Ищу дом»: «Бегали за ними с молотком!»
Отправлено: 02.01.24 - 16:40
#2
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Когда видите, что по улице идет мужчина, либо девушка с собачкой, запишите это, ведь через полгода собаку выкинут и заведут другую.
Видите бабушку с кошечкой или собачкой?
Через полгода она помрет, бабушка, а наследники передравшись из за квартиры, так же выкинут животных.
Не дяди какие то выдуманные с молотками.
А сами "любители" животных выкидывают.
Для чего вообще чипированние ввели, чтобы огульно всех обвинять в убийствах собачек молотками?
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