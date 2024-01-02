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≡ Почти 200 малышей родились в новогоднюю ночь в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48313
Почти 200 малышей родились в новогоднюю ночь в Казахстане
Отправлено: 02.01.24 - 14:32
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«В новогоднюю ночь в родильных домах республики родились 191 малышей, 101 мальчиков и 90 девочек», - говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34800
Re: Почти 200 малышей родились в новогоднюю ночь в Казахстане
Отправлено: 02.01.24 - 14:32
#1
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А где костанайки?
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