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Поэтому народилась мысль создать общество экспертов в возрасте от 70 лет и старше, обладающих независимым мышлением, не замеченных в прогибах перед властью, способных работать на пользу общества, а не отдельных личностей. Предположительно общество будет называться «Советом аксакалов».

Цитата:Ну узурпируют они власть как на Кавказе и что?Ну сделают законы Шариата, начнут наживаться, начнут делать себе золотые унитазы и пистолеты, народу лучше будет от этих выживших из ума стариков?Первого что, в первую очередь в аксакалы и остальных коммуняк, которые разграбили СССР и теперь грабят Казахстан?То есть тов. Денисов хочет сделать очередную дыру для стариканов и их многочисленных родственников, чтобы пилить миллиарды туда?Неужели невозможно посадить в правительство умных и болеющих за Родину, или таковых уже нет?