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≡ Почти что драконы - Кто из необычных животных ассоциируется с символом года?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48313
Почти что драконы - Кто из необычных животных ассоциируется с символом года?
Отправлено: 02.01.24 - 13:18
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Из дюжины животных календарного цикла лишь Дракон является мифическим существом. Правда, есть мнение, что первоначально китайский знак Дракона мог ассоциироваться со Скорпионом. Как бы то ни было, а 10 февраля 2024 года официально Кролика сменит Дракон. С каким же животным у нас ассоциируется этот год?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26140
Re: Почти что драконы - Кто из необычных животных ассоциируется...
Отправлено: 02.01.24 - 13:18
#1
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Фууу, как это - противно,
смотреть после завтрака... :-o
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13814
Re: Почти что драконы - Кто из необычных животных ассоциируется...
Отправлено: 02.01.24 - 13:26
#2
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Даже воран хавает своих младших. Что б выжать он готов убивать, хочеш жить хавай своих. Вот такая жизнь.
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