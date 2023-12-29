Охота на призывников или похищение людей?

Отправлено: - 22:44

Практика не новая, ещё в далёких 90-ых, был с друзьями на дискотеке. После 23 часов, подъезжает автобус с парой машин и начинают молодёжь подвыпившую грузить, причём прям с танцпола забирали. Хорошо я трезвый был и в костюме с дипломатом. Когда моих двух товарищей затащили в автобус (девушек кстати не брали почему то), я решил проконать под "своих" и зайдя в автобус, сказал - эти двое со мной и просто увёл их. Что и как сложилось с остальными - история умалчивает.