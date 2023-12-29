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Охота на призывников или похищение людей?
Охота на призывников или похищение людей?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48310
Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 29.12.23 - 11:10
Добрый день! Стал очевидцем странной картины, когда в центре города в потемках утаскивают молодых людей в микроавтобус. Последовал за микроавтобусом, который привел к областному военкомату.
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d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.12.16
- Сообщений:
- 304
Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 30.12.23 - 22:16
Пройдите на улицу щеоеная,23 и ущнайте у них что либо. Вас пошлют подальше и попробуйте вызвать полицию,если вашего сына туда утащут с улицы. Вам не помогут.и прокуратура и акимат никто. Ваш реьенок потерял свои конституционные права на свободу перемещения и волеизъявления в один миг. Как вам такое? Нравится?
Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 30.12.23 - 22:23
Цитата:
denfostr:у моего Повестка была. Сын ходил туда. Щас дома. В армию не хотят брать. Почему у вас ужасная история не понятно.и почему вы боитесь что он пойдёт в армии щас вроде норм. Есть перспектива карьеры. В пенсию уходишь рано.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 2862
Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 30.12.23 - 22:44
Практика не новая, ещё в далёких 90-ых, был с друзьями на дискотеке. После 23 часов, подъезжает автобус с парой машин и начинают молодёжь подвыпившую грузить, причём прям с танцпола забирали. Хорошо я трезвый был и в костюме с дипломатом. Когда моих двух товарищей затащили в автобус (девушек кстати не брали почему то), я решил проконать под "своих" и зайдя в автобус, сказал - эти двое со мной и просто увёл их. Что и как сложилось с остальными - история умалчивает.
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1191
Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 30.12.23 - 23:33
Комментарий удален модератором.
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1564
Re: Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 31.12.23 - 00:07
До чего трусливые мужчины стали!
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.12.16
- Сообщений:
- 304
Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 31.12.23 - 01:25
Ну так пусть сходит,если его привлекает каръера выхола на пенсию. Тут все начинается со лжи. Какое открытое общение,если родители могли ночь простоять на улице в ожидании,когда их слуги соблаговолят ответить. И это еще с гражданскими людьми,а когда примут присягу,больше вы ваших детей не увидите
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 34796
Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 31.12.23 - 02:36
Но соглашусь и с автором, беспредел есть, к сожалению, и к этому не убавить, не прибавить как говорится..
Нам повезло, но есть те, хотя и единицы, кому это обратилось горем..
Нам повезло, но есть те, хотя и единицы, кому это обратилось горем..
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 369
Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 31.12.23 - 09:06
Цитата:
...можно будет паре "дедов" кадыки с психу по-вырывать из горла, им это даже на пользу пойдет. или глаза по-выдавливать, кому что нравится больше.
ACROS:
даже если пару раз "деды" их побьют
даже если пару раз "деды" их побьют
...можно будет паре "дедов" кадыки с психу по-вырывать из горла, им это даже на пользу пойдет. или глаза по-выдавливать, кому что нравится больше.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 34796
Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 31.12.23 - 13:45
Цитата:
Так у нас то и дедов нет, за год службы.
Да и красные больше стали наши армии, как и зоны в принципе.
Везде правят полицейские..
ACROS:
раз "деды" их
раз "деды" их
Так у нас то и дедов нет, за год службы.
Да и красные больше стали наши армии, как и зоны в принципе.
Везде правят полицейские..
Re: Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 02.01.24 - 10:35
Цитата:
Не куда я не поеду. Ещё раз повторяю. Мой сын старший призывного возроста. Пришла повестка. Он сам, один сходил. Всё норм . Дома щас
denfostr:
Пройдите на улицу щеоеная,23 и
Пройдите на улицу щеоеная,23 и
Не куда я не поеду. Ещё раз повторяю. Мой сын старший призывного возроста. Пришла повестка. Он сам, один сходил. Всё норм . Дома щас
Охота на призывников или похищение людей?
Отправлено: 02.01.24 - 10:42
Цитата:
denfostr:Ваще могу в лёгкую его отмазать от армии. Но это делать не буду. Не буду мешать судьбу его. Пусть будет как будет.
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