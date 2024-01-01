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≡ Возвращать абонентскую плату при некачественной связи предложили в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48310
Возвращать абонентскую плату при некачественной связи предложили в Казахстане
Отправлено: 01.01.24 - 15:14
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Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин предложил операторам сотовой связи возвращать клиентам абонентскую плату при некачественной связи.
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m
§ mks2703
(Пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
7
Re: Возвращать абонентскую плату при некачественной связи...
Отправлено: 01.01.24 - 15:14
#1
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Интересно как этот механизм возвращения средств абонентам будет работать. Не представляю. Надо жаловаться и потом возвратят, или они сам увидят, что трафик нестабилен и сами себя "выпорят".
В центре частенько интернет тормозит. Я думал это из-за обкома, ну типа глушилки работают. Но потом подумал, но нет, мы ж не в Америке. К чему нам эти "Секретные материалы"? Это просто домыслы в моей голове. Скорее всего сеть перегружена, а сотовые операторы не хотят работать над собой, чтобы развиваться и быть лучше. Наши люди живут по фэн-шую, если всё работает, то лучше не лезть с новациями. Какбэ чего...
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4934
Re: Возвращать абонентскую плату при некачественной связи...
Отправлено: 01.01.24 - 19:24
#2
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Цитата:
mks2703:
умал это из-за обкома, ну типа глушилки работают. Но потом подумал, но нет, мы ж не в Америке.

аа, ну да ну да... В Дастархане, видимо, хронически перегруз. Не пробовали зайти в этот рынок и попробовать общаться по телефону? Хрен получится.... Ряд зданий по городу есть, в которых по телефону также вряд ли получится особо пообщаться или просто в интернет выйти. Тоже видимо перегруз сети)))) Не очень веское предположение, на мой взгляд...)))
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m
§ mks2703
(Пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
7
Возвращать абонентскую плату при некачественной связи предложили в Казахстане
Отправлено: 01.01.24 - 23:17
#3
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Если внутри, то скорее всего проблема в материалах из которых построен или обшит данный объект. Опять же неплохо посмотреть, рядом с каким объектом находится данный объект.
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