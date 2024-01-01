Отправлено: - 19:24

mks2703:

умал это из-за обкома, ну типа глушилки работают. Но потом подумал, но нет, мы ж не в Америке.

Цитата:аа, ну да ну да... В Дастархане, видимо, хронически перегруз. Не пробовали зайти в этот рынок и попробовать общаться по телефону? Хрен получится.... Ряд зданий по городу есть, в которых по телефону также вряд ли получится особо пообщаться или просто в интернет выйти. Тоже видимо перегруз сети)))) Не очень веское предположение, на мой взгляд...)))