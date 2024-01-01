НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Мы хотели, чтобы нас поняли" - Авторский танцевальный спектакль впервые поставили в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48309
"Мы хотели, чтобы нас поняли" - Авторский танцевальный спектакль впервые поставили в Костанае
Отправлено: 01.01.24 - 19:22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спектакль "В поисках красоты" показали в концертном зале «Орион» (бывший ДК "Текстильщик"). Организаторы - руководители Школы современного танца Interdance Евгения и Станислав ГАВРИШ. Участие в шоу приняли 7 солистов и 11 танцоров.
Читать новость

s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3782
Re: "Мы хотели, чтобы нас поняли" - Авторский...
Отправлено: 01.01.24 - 19:22
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красота, люблю танцоров, сам не умею вообще, лом проглотил,но смотреть никто не запретил.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3782
Re: "Мы хотели, чтобы нас поняли" - Авторский...
Отправлено: 01.01.24 - 19:25
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При этом , будучи вожатым два раза был руководителем лауреатов разных конкурсов, классные ребята!!!!!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 37
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS