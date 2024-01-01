Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Мы хотели, чтобы нас поняли" - Авторский танцевальный спектакль впервые поставили в Костанае
"Мы хотели, чтобы нас поняли" - Авторский танцевальный спектакль впервые поставили в Костанае
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 37
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать