Re: Сколько жителей Костанайской области нарушили закон в...

Отправлено: - 17:50

.....но я закон не нарушал свидетили у меня есть я на работе спал Козлов даже моё фото выставил как я сплю только эту табличку я нестовил стой стреять буду это подстава,убивать я не собирался никого в новогоднюю ночь.