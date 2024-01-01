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≡ Сколько жителей Костанайской области нарушили закон в новогоднюю ночь?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48308
Сколько жителей Костанайской области нарушили закон в новогоднюю ночь?
Отправлено: 01.01.24 - 17:50
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Всего за сутки поступило 190 сообщений, зарегистрировано 5 преступлений и 12 ДТП, в которых никто не пострадал. В целом, оперативную обстановку в регионе в департаменте полиции считают стабильной.
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р
* родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
781
Re: Сколько жителей Костанайской области нарушили закон в...
Отправлено: 01.01.24 - 17:50
#1
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.....но я закон не нарушал свидетили у меня есть я на работе спал Козлов даже моё фото выставил как я сплю только эту табличку я нестовил стой стреять буду это подстава,убивать я не собирался никого в новогоднюю ночь.
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