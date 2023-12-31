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≡ Провожаем 2023-й. Встречаем 2024-й. Как отмечают Новый год в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48308
Провожаем 2023-й. Встречаем 2024-й. Как отмечают Новый год в Костанае
Отправлено: 31.12.23 - 18:08
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Кто как будет встречать - зависит только от нас. Ну и от погоды немножко. Кто-то в центр выйдет, к народу - на других посмотреть и себя показать. Главное - чтоб с хорошей стороны. Для них программу подготовили с 7 часов вечера до 4 часов утра.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34794
Провожаем 2023-й. Встречаем 2024-й. Как отмечают Новый год в Костанае
Отправлено: 01.01.24 - 02:02
#15
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Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34794
Провожаем 2023-й. Встречаем 2024-й. Как отмечают Новый год в Костанае
Отправлено: 01.01.24 - 02:58
#16
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О как, дождался

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34794
Провожаем 2023-й. Встречаем 2024-й. Как отмечают Новый год в Костанае
Отправлено: 01.01.24 - 02:59
#17
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Мне кажется не его голос..
Все так сложно..
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13806
Re: Провожаем 2023-й. Встречаем 2024-й. Как отмечают Новый год в...
Отправлено: 01.01.24 - 05:40
#18
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Че всё спят.? А говорили что всё форумчане сильные, Всех с новым годом.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13806
Re: Провожаем 2023-й. Встречаем 2024-й. Как отмечают Новый год в...
Отправлено: 01.01.24 - 11:26
#19
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Всех чушпанов с новым годом. ) маленьких и больших. Я всё за пацанов, пацаны за меня)
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3774
Re: Провожаем 2023-й. Встречаем 2024-й. Как отмечают Новый год в...
Отправлено: 01.01.24 - 11:39
#20
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Пацаны , пацаны вы держите штаны
За девчонок держитесь мальчишки! ;-)
Профайл
р
* родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
781
Re: Провожаем 2023-й. Встречаем 2024-й. Как отмечают Новый год в...
Отправлено: 01.01.24 - 14:03
#21
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Цитата:
Козлов я:

....Козлов где вы взяли моё фото?
Профайл
р
* родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
781
Re: Провожаем 2023-й. Встречаем 2024-й. Как отмечают Новый год в...
Отправлено: 01.01.24 - 14:06
#22
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Цитата:
111:
Мне кажется не его голос.. Все так сложно..

....Марик когда не закусываешь всё меняется и слуховые ощущения вкусовые ,даже цвет меняется всё кажется.....
Профайл
р
* родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
781
Re: Провожаем 2023-й. Встречаем 2024-й. Как отмечают Новый год в...
Отправлено: 01.01.24 - 14:10
#23
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Цитата:
111:

....а с кокоВА перепугу ты его ждал он вроде и не наш президент,по старинке с курантами встречаешь?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34794
Провожаем 2023-й. Встречаем 2024-й. Как отмечают Новый год в Костанае
Отправлено: 01.01.24 - 14:25
#24
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Оказывается Новый Год мы справляем благодаря Цезарю и Риму..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34794
Провожаем 2023-й. Встречаем 2024-й. Как отмечают Новый год в Костанае
Отправлено: 01.01.24 - 14:37
#25
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
кокоВА перепугу ты его ждал он вроде и не наш президент,по старинке с курантами встречаешь?

Где то фото потерял пятилетней давности, хотел сравнить.
Профайл
р
* родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
781
Re: Провожаем 2023-й. Встречаем 2024-й. Как отмечают Новый год в...
Отправлено: 01.01.24 - 17:43
#26
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Цитата:
111:
Где то фото потерял пятилетней давности, хотел сравнить.

....кого Путина с Цезарем?
Профайл
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