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≡ Николай ВОРОНИН: Неутешительные итоги
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48308
Николай ВОРОНИН: Неутешительные итоги
Отправлено: 01.01.24 - 10:37
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Естественно, жить всегда не легко, но зачем усугублять? Что наша власть и делает постоянно. В прошедшем году министры зачастили с поездками в регионы. Что это даёт? Возьмём последний визит в Костанай главного «цифровизатора» страны г-на Мусина.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6560
Re: Николай ВОРОНИН: Неутешительные итоги
Отправлено: 01.01.24 - 10:37
#1
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Пришлось приглашать специалиста из другой страны,
В бытность директором аркалыкского ТЭЦ Воробьёва много было хороших специалистов,когда 98 году погибающий город остался без мазута, правительство срочно выделило 6 млн (тогда очень большие деньги) однако указанный персонаж свалил в Подмосковье. Говорят в этом поселке засели много наших. Когда будет спрос с них за саботаж и вредительство целой стране никто не скажет. Печальная страница в нашей биографии
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
534
Re: Николай ВОРОНИН: Неутешительные итоги
Отправлено: 01.01.24 - 10:39
#2
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согласен с автором. Все так. Все печально. Но пока живы будем сопротивляться буржуям.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3774
Re: Николай ВОРОНИН: Неутешительные итоги
Отправлено: 01.01.24 - 10:43
#3
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Пожалуйста не давайте г-ну Воронину доступа к статистике. Жалко же человека, постоянно в депрессии. Нарвался в Ютубе на ролик с названием:" Вот как живут пенсионеры в Казахстане".Пенсионерка пригласила гостей из соседней страны и с гордостью показывает как она их может встретить. Такие разные пенсионеры г-н Воронин и эта женщина, наверное в разных странах живут!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3774
Re: Николай ВОРОНИН: Неутешительные итоги
Отправлено: 01.01.24 - 10:46
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
однако указанный персонаж свалил в Подмосковье.

Кто смог, тот туда уехал. Начальник СДСУ 143, сначала туда всю технику отправил, якобы в командировку. А потом и сам туда отправился. И всё прокатило.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3774
Николай ВОРОНИН: Неутешительные итоги
Отправлено: 01.01.24 - 11:42
#5
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Цитата:
рихард:
Все печально.

ныть надо весь год. На Новый год положено радоваться! :lol:

[Исправлено: saba, 01.01.2024 - 11:43]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3292
Re: Николай ВОРОНИН: Неутешительные итоги
Отправлено: 01.01.24 - 12:22
#6
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
369
Re: Николай ВОРОНИН: Неутешительные итоги
Отправлено: 01.01.24 - 12:30
#7
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Цитата:
Мы, видимо, сильно ударились в цифровизацию

Источник:

насмешил! тут такую примитивную вещь как дорога, технологиям строительства которой уже сотни лет, осилить не в состоянии. чего о цифровизации речи заводить!? вообще полагаю, когда у них что-то случайным образом в этой сфере получается они сами немало удивляются "..ух ты ж ёёё...!!!"
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9659
Re: Николай ВОРОНИН: Неутешительные итоги
Отправлено: 01.01.24 - 13:34
#8
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Цитата:
Ведь что получается - у меня льготная карта, какой-то сбой - и она не работает. Ну возьмите со старика эти 70 тенге - нет, надо содрать 170. Интересно, если карта не сработала, этот человек моментально добавил в весе, что требует больше солярки на его провоз?

Источник:

Объясняю,проезд на автобусе так и стоит 170 тнг,но если пассажир рассчитывается картой то 100тнг за него доплачивает акимат.
Оплату картой видно и на неё идёт дотация,поэтому проезд дешевле наличку не видно,значит дотации не будет и вы платите весь тариф из своего кармана.
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р
* родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
781
Re: Николай ВОРОНИН: Неутешительные итоги
Отправлено: 01.01.24 - 14:41
#9
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Цитата:
saba:

....время было такое благоприятное называлось приХватизация создавались Паритеты ,Маритеты и кто вложит свой купон то будет счастлив и богат,заводы,фабрики прихватизираволи ....вот кто знает уцелевшую кондитерскую фабрику кто подмял ой приватизировал извеняюсь мы всей семьёй туда их засунули эти купоны буть они неладны.И ненадо было в подмосковье вывозить.
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m
§ mks2703
(Пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
5
Re: Николай ВОРОНИН: Неутешительные итоги
Отправлено: 01.01.24 - 15:38
#10
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Для тов. Воронина.
Сколько мы знаем умных людей ушедших во власть, и не изменивших её, как нам кажется. Так бывает, чистые ручейки впадают в мутную реку, и становятся как все. Но давайте будем честны, не всё сразу. Когда нибудь река станет чище. Вопрос времени. Государство это не болид, а арба без тормозов. И задача, тех, кто рулит, чтобы арба не развалилась на поворотах. В ваших текстах очень много пессимизма. Как вы живете с этим, сложно представить? Где-то наверно есть идеальные страны по вашим прикидкам, но не забывайте, что там люди живут не по фэн-шую. Там люди живут в строгих рамках, после которых наша жизнь с нашим менталитетом, может показаться раем.
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