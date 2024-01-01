Re: Николай ВОРОНИН: Неутешительные итоги

Отправлено: - 15:38

Для тов. Воронина.

Сколько мы знаем умных людей ушедших во власть, и не изменивших её, как нам кажется. Так бывает, чистые ручейки впадают в мутную реку, и становятся как все. Но давайте будем честны, не всё сразу. Когда нибудь река станет чище. Вопрос времени. Государство это не болид, а арба без тормозов. И задача, тех, кто рулит, чтобы арба не развалилась на поворотах. В ваших текстах очень много пессимизма. Как вы живете с этим, сложно представить? Где-то наверно есть идеальные страны по вашим прикидкам, но не забывайте, что там люди живут не по фэн-шую. Там люди живут в строгих рамках, после которых наша жизнь с нашим менталитетом, может показаться раем.