Естественно, жить всегда не легко, но зачем усугублять? Что наша власть и делает постоянно. В прошедшем году министры зачастили с поездками в регионы. Что это даёт? Возьмём последний визит в Костанай главного «цифровизатора» страны г-на Мусина. Читать новость
Пришлось приглашать специалиста из другой страны, В бытность директором аркалыкского ТЭЦ Воробьёва много было хороших специалистов,когда 98 году погибающий город остался без мазута, правительство срочно выделило 6 млн (тогда очень большие деньги) однако указанный персонаж свалил в Подмосковье. Говорят в этом поселке засели много наших. Когда будет спрос с них за саботаж и вредительство целой стране никто не скажет. Печальная страница в нашей биографии
Пожалуйста не давайте г-ну Воронину доступа к статистике. Жалко же человека, постоянно в депрессии. Нарвался в Ютубе на ролик с названием:" Вот как живут пенсионеры в Казахстане".Пенсионерка пригласила гостей из соседней страны и с гордостью показывает как она их может встретить. Такие разные пенсионеры г-н Воронин и эта женщина, наверное в разных странах живут!
насмешил! тут такую примитивную вещь как дорога, технологиям строительства которой уже сотни лет, осилить не в состоянии. чего о цифровизации речи заводить!? вообще полагаю, когда у них что-то случайным образом в этой сфере получается они сами немало удивляются "..ух ты ж ёёё...!!!"
Ведь что получается - у меня льготная карта, какой-то сбой - и она не работает. Ну возьмите со старика эти 70 тенге - нет, надо содрать 170. Интересно, если карта не сработала, этот человек моментально добавил в весе, что требует больше солярки на его провоз?
Объясняю,проезд на автобусе так и стоит 170 тнг,но если пассажир рассчитывается картой то 100тнг за него доплачивает акимат. Оплату картой видно и на неё идёт дотация,поэтому проезд дешевле наличку не видно,значит дотации не будет и вы платите весь тариф из своего кармана.
....время было такое благоприятное называлось приХватизация создавались Паритеты ,Маритеты и кто вложит свой купон то будет счастлив и богат,заводы,фабрики прихватизираволи ....вот кто знает уцелевшую кондитерскую фабрику кто подмял ой приватизировал извеняюсь мы всей семьёй туда их засунули эти купоны буть они неладны.И ненадо было в подмосковье вывозить.
Для тов. Воронина. Сколько мы знаем умных людей ушедших во власть, и не изменивших её, как нам кажется. Так бывает, чистые ручейки впадают в мутную реку, и становятся как все. Но давайте будем честны, не всё сразу. Когда нибудь река станет чище. Вопрос времени. Государство это не болид, а арба без тормозов. И задача, тех, кто рулит, чтобы арба не развалилась на поворотах. В ваших текстах очень много пессимизма. Как вы живете с этим, сложно представить? Где-то наверно есть идеальные страны по вашим прикидкам, но не забывайте, что там люди живут не по фэн-шую. Там люди живут в строгих рамках, после которых наша жизнь с нашим менталитетом, может показаться раем.
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