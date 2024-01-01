Re: Возвращать абонентскую плату при некачественной связи...

Отправлено: - 15:14

Интересно как этот механизм возвращения средств абонентам будет работать. Не представляю. Надо жаловаться и потом возвратят, или они сам увидят, что трафик нестабилен и сами себя "выпорят".

В центре частенько интернет тормозит. Я думал это из-за обкома, ну типа глушилки работают. Но потом подумал, но нет, мы ж не в Америке. К чему нам эти "Секретные материалы"? Это просто домыслы в моей голове. Скорее всего сеть перегружена, а сотовые операторы не хотят работать над собой, чтобы развиваться и быть лучше. Наши люди живут по фэн-шую, если всё работает, то лучше не лезть с новациями. Какбэ чего...