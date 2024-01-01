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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3292
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.01.24 - 12:30
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3716
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.01.24 - 13:38
Цитата:
Благодарю. Взаимно.
Рада, что не держите зла
saba:
Вам лично всех благ
Вам лично всех благ
Благодарю. Взаимно.
Рада, что не держите зла
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.01.24 - 14:21
Цитата:
таноми52:А мне. Значит моему конкуретну всех блах. Мне значит мимо. Я не такой, я плохой.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.01.24 - 14:27
Цитата:
А тебе, романсы в моём исполнении, если гитару найдёшь, прости мозоли с пальцев сошли и гитара уже давно сломана
Vit:
А мне. Значит моему конкуретну всех блах. Мне значит мимо. Я не такой, я плохой.
А мне. Значит моему конкуретну всех блах. Мне значит мимо. Я не такой, я плохой.
А тебе, романсы в моём исполнении, если гитару найдёшь, прости мозоли с пальцев сошли и гитара уже давно сломана
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.01.24 - 14:29
Таноми это счастье, к которому нужно тянуться, хотя бы в интернету увдеть идеал
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.01.24 - 14:36
Цитата:
Она неплохая, просто , всегда есть люди которые хотят утяжелить. Меня радует то что всех я поздравил
Vit:
Жизнь стала тяжёлой
Жизнь стала тяжёлой
Она неплохая, просто , всегда есть люди которые хотят утяжелить. Меня радует то что всех я поздравил
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.01.24 - 14:38
Виталий есть просьба, что ни будь скинь на мой ватсап, ко всем просьба , сменил телефон всё пропало
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.01.24 - 14:41
Цитата:
saba: Таноми это счастье, к которому нужно тянуться,Тянусь. Учусь. Несколько могу . Я, уже предлагал мороженое. Прогулки. Например красивую кзббеку Лилю она безумна красивая но любит мозг ушатать).
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.01.24 - 14:45
Цитата:
Она неплохая, просто , всегда есть люди которые хотят утяжелить. Меня радует то что всех я поздравилЦитата:
Про мультфильм, я помню, шёл я в поход на Урал, девочка очень мне нравилась, я с этого мультика пытался её внимание заслужить, увы не получилось, но мультик в памяти навсегда
Vit:
Жизнь стала тяжёлой
Жизнь стала тяжёлой
Она неплохая, просто , всегда есть люди которые хотят утяжелить. Меня радует то что всех я поздравилЦитата:
Эл-починно:
Про мультфильм, я помню, шёл я в поход на Урал, девочка очень мне нравилась, я с этого мультика пытался её внимание заслужить, увы не получилось, но мультик в памяти навсегда
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.01.24 - 14:48
Цитата:
А например спеть песню, я могу тебе дать бесплатные уроки на гитаре
Гитару надо брать самому
Vit:
Я, уже предлагал мороженое.
Я, уже предлагал мороженое.
А например спеть песню, я могу тебе дать бесплатные уроки на гитаре
Гитару надо брать самому
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.01.24 - 14:50
Я не пойму , ты как всегда немного псхилогичен, заезжай ко мне, я сниму стресс
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.01.24 - 14:54
Мы с тобой ведь же не 111 и не Алекс, не хватало нам с тобой ещё поссориться
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.01.24 - 15:00
Цитата:
Я боюсь таких как ты . Я на форуме учусь стараюсь а вы имея по 45 образований сможите меня ушатать на раз при встречи. Я не готов. Я простой Виталя работяга. Я у вас учусь. Вас всех читаю. И мне это нравится.
saba:
Я боюсь таких как ты . Я на форуме учусь стараюсь а вы имея по 45 образований сможите меня ушатать на раз при встречи. Я не готов. Я простой Виталя работяга. Я у вас учусь. Вас всех читаю. И мне это нравится.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.01.24 - 15:10
Цитата:
Откуда ты знаешь, что я я не могу с тобой говорить на одном языке? Не поговорил, не знает, фу может он мне позвонит?
Vit:
Я не готов. Я простой Виталя работяга.
Я не готов. Я простой Виталя работяга.
Откуда ты знаешь, что я я не могу с тобой говорить на одном языке? Не поговорил, не знает, фу может он мне позвонит?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.01.24 - 15:16
Цитата:
saba:Вобщем таноми моя. Я буду боротся. За нею невероятноя красивая и умная. А вот с девушками я смелый я знаю че им на уши напеть. Тут я силён.)
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