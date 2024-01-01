Отправлено: - 14:27

Vit:

А мне. Значит моему конкуретну всех блах. Мне значит мимо. Я не такой, я плохой.

Цитата:А тебе, романсы в моём исполнении, если гитару найдёшь, прости мозоли с пальцев сошли и гитара уже давно сломана