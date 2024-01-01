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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3292
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.01.24 - 12:30
#14791
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3716
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.01.24 - 13:38
#14792
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Цитата:
saba:
Вам лично всех благ


Благодарю. Взаимно.
Рада, что не держите зла
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13806
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.01.24 - 14:21
#14793
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Цитата:
таноми52:
А мне. Значит моему конкуретну всех блах. Мне значит мимо. Я не такой, я плохой.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3774
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.01.24 - 14:27
#14794
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Цитата:
Vit:
А мне. Значит моему конкуретну всех блах. Мне значит мимо. Я не такой, я плохой.

А тебе, романсы в моём исполнении, если гитару найдёшь, прости мозоли с пальцев сошли и гитара уже давно сломана
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3774
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.01.24 - 14:29
#14795
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Таноми это счастье, к которому нужно тянуться, хотя бы в интернету увдеть идеал ;-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3774
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.01.24 - 14:36
#14796
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Цитата:
Vit:
Жизнь стала тяжёлой

Она неплохая, просто , всегда есть люди которые хотят утяжелить. Меня радует то что всех я поздравил
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3774
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.01.24 - 14:38
#14797
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Виталий есть просьба, что ни будь скинь на мой ватсап, ко всем просьба , сменил телефон всё пропало
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13806
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.01.24 - 14:41
#14798
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Цитата:
saba: Таноми это счастье, к которому нужно тянуться,
Тянусь. Учусь. Несколько могу . Я, уже предлагал мороженое. Прогулки. Например красивую кзббеку Лилю она безумна красивая но любит мозг ушатать).
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3774
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.01.24 - 14:45
#14799
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Цитата:
Vit:
Жизнь стала тяжёлой

Она неплохая, просто , всегда есть люди которые хотят утяжелить. Меня радует то что всех я поздравилЦитата:
Эл-починно:

Про мультфильм, я помню, шёл я в поход на Урал, девочка очень мне нравилась, я с этого мультика пытался её внимание заслужить, увы не получилось, но мультик в памяти навсегда
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3774
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.01.24 - 14:48
#14800
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Цитата:
Vit:
Я, уже предлагал мороженое.

А например спеть песню, я могу тебе дать бесплатные уроки на гитаре
Гитару надо брать самому
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3774
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.01.24 - 14:50
#14801
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Я не пойму , ты как всегда немного псхилогичен, заезжай ко мне, я сниму стресс
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3774
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.01.24 - 14:54
#14802
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Мы с тобой ведь же не 111 и не Алекс, не хватало нам с тобой ещё поссориться
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13806
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.01.24 - 15:00
#14803
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Цитата:
saba:

Я боюсь таких как ты . Я на форуме учусь стараюсь а вы имея по 45 образований сможите меня ушатать на раз при встречи. Я не готов. Я простой Виталя работяга. Я у вас учусь. Вас всех читаю. И мне это нравится.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3774
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.01.24 - 15:10
#14804
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Цитата:
Vit:
Я не готов. Я простой Виталя работяга.

Откуда ты знаешь, что я я не могу с тобой говорить на одном языке? Не поговорил, не знает, фу может он мне позвонит?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13806
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.01.24 - 15:16
#14805
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Цитата:
saba:
Вобщем таноми моя. Я буду боротся. За нею невероятноя красивая и умная. А вот с девушками я смелый я знаю че им на уши напеть. Тут я силён.)
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