Отправлено: - 13:34





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=51040 Ведь что получается - у меня льготная карта, какой-то сбой - и она не работает. Ну возьмите со старика эти 70 тенге - нет, надо содрать 170. Интересно, если карта не сработала, этот человек моментально добавил в весе, что требует больше солярки на его провоз?Источник:

Цитата:Объясняю,проезд на автобусе так и стоит 170 тнг,но если пассажир рассчитывается картой то 100тнг за него доплачивает акимат.Оплату картой видно и на неё идёт дотация,поэтому проезд дешевле наличку не видно,значит дотации не будет и вы платите весь тариф из своего кармана.