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≡ Провожаем 2023-й. Встречаем 2024-й. Как отмечают Новый год в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48304
Провожаем 2023-й. Встречаем 2024-й. Как отмечают Новый год в Костанае
Отправлено: 31.12.23 - 18:08
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Кто как будет встречать - зависит только от нас. Ну и от погоды немножко. Кто-то в центр выйдет, к народу - на других посмотреть и себя показать. Главное - чтоб с хорошей стороны. Для них программу подготовили с 7 часов вечера до 4 часов утра.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34791
Провожаем 2023-й. Встречаем 2024-й. Как отмечают Новый год в Костанае
Отправлено: 01.01.24 - 02:02
#15
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Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34791
Провожаем 2023-й. Встречаем 2024-й. Как отмечают Новый год в Костанае
Отправлено: 01.01.24 - 02:58
#16
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О как, дождался

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34791
Провожаем 2023-й. Встречаем 2024-й. Как отмечают Новый год в Костанае
Отправлено: 01.01.24 - 02:59
#17
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Мне кажется не его голос..
Все так сложно..
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