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≡ Провожаем 2023-й. Встречаем 2024-й. Как отмечают Новый год в Костанае
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48304
Провожаем 2023-й. Встречаем 2024-й. Как отмечают Новый год в Костанае
Отправлено: 31.12.23 - 18:08
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Кто как будет встречать - зависит только от нас. Ну и от погоды немножко. Кто-то в центр выйдет, к народу - на других посмотреть и себя показать. Главное - чтоб с хорошей стороны. Для них программу подготовили с 7 часов вечера до 4 часов утра.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3289
Re: Провожаем 2023-й. Встречаем 2024-й. Как отмечают Новый год в...
Отправлено: 31.12.23 - 18:08
#1
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
773
Re: Провожаем 2023-й. Встречаем 2024-й. Как отмечают Новый год в...
Отправлено: 31.12.23 - 18:48
#2
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.....не хочу встречать новый год со снегуркой и этим дедом.Буду встречать с сантой колай чипсами и бюргером по западному и один буду приглашать небуду и кто придёт не открою дверь а то обьедят на шампанское данег не хватило даже всё из за агрессора слышь Марик.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34791
Re: Провожаем 2023-й. Встречаем 2024-й. Как отмечают Новый год в...
Отправлено: 31.12.23 - 19:18
#3
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Вид с балкона

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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
773
Re: Провожаем 2023-й. Встречаем 2024-й. Как отмечают Новый год в...
Отправлено: 31.12.23 - 20:34
#4
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......33% жалуются что всё становится хуже и 24й не исключение,какое исключения я супруге говорю апельсин или мандарин я ел один раз в год на новый год,подарки с этими сладостями собирать родители мои покойные ходили на вокзал и покупали всё это в вагонах ресторанах а она мне говорит что моя мама была заведующей юбилейным и мы не знали проблем с продуктами.У кого сегодня проблемы с продуктами или шмутками,машинами и прочее иди паши засучив рукава и всё у тебя будет,блата не надо сегодня мы все хозяева своей жизни,вот у Марика с окна весь город в огнях горит радуется человек готовится к встрече нового года,правда у нас в Шанхае по проще не то что у вас в центре но мы не падаем духом и вскором времени и до нас дойдёт цивиллизация и также будут гореть огоньки. :-) :-) :-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34791
Провожаем 2023-й. Встречаем 2024-й. Как отмечают Новый год в Костанае
Отправлено: 31.12.23 - 20:50
#5
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
один буду приглашать небуду и кто придёт не открою дверь а то обьедят на шампанское данег не хватило даже всё из за агрессора

Наклевался уже?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
773
Re: Провожаем 2023-й. Встречаем 2024-й. Как отмечают Новый год в...
Отправлено: 31.12.23 - 21:03
#6
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Цитата:
111:

...не я в этом году ни... нииии...на отпуск сабираем хотим на коробле в круиз по морю...в сущности выпивка есть брат из германии посылку прислал немецкий шнапс называется по ихнемму доппель корн и путиновка две бутылки я в сервант поставил жене сказал это только после отпуска.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
773
Re: Провожаем 2023-й. Встречаем 2024-й. Как отмечают Новый год в...
Отправлено: 31.12.23 - 21:19
#7
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Цитата:
111:


....нельзя мне кевать на дежурство иду ответствыный обект у меня, сегодня поверки будут у нас засекречо даже телефон з даём всё под контролем,можно пронести горячительное нооо при входе и выходе надо дышать если шо будет то с работы выкинут,воинезированая орана всё по уставу внутренней службы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34791
Провожаем 2023-й. Встречаем 2024-й. Как отмечают Новый год в Костанае
Отправлено: 31.12.23 - 22:36
#8
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Ну, с наступающим Новым Годом!

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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3289
Re: Провожаем 2023-й. Встречаем 2024-й. Как отмечают Новый год в...
Отправлено: 31.12.23 - 22:51
#9
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
....нельзя мне кевать на дежурство иду ответствыный обект у меня,


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34791
Провожаем 2023-й. Встречаем 2024-й. Как отмечают Новый год в Костанае
Отправлено: 01.01.24 - 00:39
#10
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34791
Провожаем 2023-й. Встречаем 2024-й. Как отмечают Новый год в Костанае
Отправлено: 01.01.24 - 00:39
#11
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Интересно, штрафы будут?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34791
Провожаем 2023-й. Встречаем 2024-й. Как отмечают Новый год в Костанае
Отправлено: 01.01.24 - 01:52
#12
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34791
Провожаем 2023-й. Встречаем 2024-й. Как отмечают Новый год в Костанае
Отправлено: 01.01.24 - 02:00
#13
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34791
Провожаем 2023-й. Встречаем 2024-й. Как отмечают Новый год в Костанае
Отправлено: 01.01.24 - 02:00
#14
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