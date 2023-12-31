Отправлено: - 13:10

Vit:

Всяких нациков.

Цитата:Вит сколько ты в своей жизни видел нациков? Много? Я прожил больше тебя, убеждённых фашистов. нацистов не видел ни одного. Были тупые ребята , которые в Москве хотели меня прищучить, в метро, в Украине, точнее в Кременчуге все только уважительно относились. В Беларуси им там вообще пофиг, какой у тебя разрез глаз,главное чтобы человек был хороший. Самых лучших людей я встречал в Беларуси и в Питере. но там была своя история, связанная со старой петербурженкой, всё же таки старую интеллигенцию не истребить