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......33% жалуются что всё становится хуже и 24й не исключение,какое исключения я супруге говорю апельсин или мандарин я ел один раз в год на новый год,подарки с этими сладостями собирать родители мои покойные ходили на вокзал и покупали всё это в вагонах ресторанах а она мне говорит что моя мама была заведующей юбилейным и мы не знали проблем с продуктами.У кого сегодня проблемы с продуктами или шмутками,машинами и прочее иди паши засучив рукава и всё у тебя будет,блата не надо сегодня мы все хозяева своей жизни,вот у Марика с окна весь город в огнях горит радуется человек готовится к встрече нового года,правда у нас в Шанхае по проще не то что у вас в центре но мы не падаем духом и вскором времени и до нас дойдёт цивиллизация и также будут гореть огоньки.