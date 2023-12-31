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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3761
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.12.23 - 13:10
#14776
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Цитата:
Vit:
Всяких нациков.

Вит сколько ты в своей жизни видел нациков? Много? Я прожил больше тебя, убеждённых фашистов. нацистов не видел ни одного. Были тупые ребята , которые в Москве хотели меня прищучить, в метро, в Украине, точнее в Кременчуге все только уважительно относились. В Беларуси им там вообще пофиг, какой у тебя разрез глаз,главное чтобы человек был хороший. Самых лучших людей я встречал в Беларуси и в Питере. но там была своя история, связанная со старой петербурженкой, всё же таки старую интеллигенцию не истребить
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3761
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.12.23 - 13:14
#14777
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Я встречал в Алматы одну женщину, профессора, дочь возил в санаторий Алатау и вот эта петербурженка, они такие одинаковые, как сёстры близнецы,хотя и различаются по национальности.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3761
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.12.23 - 13:15
#14778
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А я дятел, молодой был, даже не удосужился спросить имя отчество
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34791
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.12.23 - 14:03
#14779
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Хм..
Помилованные Путиным герои России стали на новый год убивать друг друга и родных z-патриотов?
Что там вообще происходит?


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34791
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.12.23 - 14:07
#14780
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Ложь России под Новый год.



Нижнее фото это Донецк, который бомбили 8 лет.
Верхнее, Марьинка, которую освободили..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9240
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.12.23 - 14:22
#14781
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Цитата:
111:
Как страшно, что в это время Россия бомбит чужие города,

----Белгород 30 декабря подвергся обстрелу со стороны Украины. Больше 20 человек погибли, 110 пострадали. По данным Минобороны РФ, удар был нанесен двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3761
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.12.23 - 14:56
#14782
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Цитата:
Гога:
-Белгород

Что самое страшное, я с обеих сторон могу смотреть, одно злорадство. Прошлой ночью , когда бомбили Украину, были одни комментарии, это ответка, а теперь то же самое со стороны украинцев. На какой срок это ожесточение? Уж лучше было бы , как до СВО, Россия против Украины, Украина против России, все друг с другом ругаются, никто не воюет.
Для любителей про Донбасс, ещё раз напомню, за 2021 год погибло 72 человека
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3761
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.12.23 - 15:01
#14783
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Гога , а я вообще считал . что Воронежская область это относительно небогатый регион России, а тут оказывается контрактников за счёт Воронежской области набирают в Ленинградской области, говорят выплаты больше, проясни ситуацию
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34791
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.12.23 - 15:48
#14784
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Цитата:
Гога:
Белгород 30 декабря

Какие плохие украинцы, после того, как российские войска убили там сотни тысяч их граждан, за неполных два года, как стерли города с земли, украинцы внезапно ответили..
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3761
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.01.24 - 01:38
#14785
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Скептик, Алекс. Сыкымы простите за то, что я написал в старом году, простите буду писать так же и в Новом году.
ЖелаюВам всем счастья в Новом году, надеюсь , что у вас личное счастье не взаимосвязано с геополитическими успехами России. Просто личного счастья вам и всем вашим близким. С Новым Годом!!!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3761
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.01.24 - 01:46
#14786
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Максафа, Эл Починно, Мишаню и всех остальных за рубежом, Новый год у нс в разном времени, поздравляю вас всех, чтобы было всегда лучше, чем у соседа 8-) , Это по хохляцки, а по казахски пусть у вас в этом году будет той, неважно по какому поводу!!
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3761
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.01.24 - 01:54
#14787
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Ой ей ей забыл прекрасную леди нашего форума. Таноми Вам лично всех благ, вот всего что в мире есть!!!
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