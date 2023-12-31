Вит сколько ты в своей жизни видел нациков? Много? Я прожил больше тебя, убеждённых фашистов. нацистов не видел ни одного. Были тупые ребята , которые в Москве хотели меня прищучить, в метро, в Украине, точнее в Кременчуге все только уважительно относились. В Беларуси им там вообще пофиг, какой у тебя разрез глаз,главное чтобы человек был хороший. Самых лучших людей я встречал в Беларуси и в Питере. но там была своя история, связанная со старой петербурженкой, всё же таки старую интеллигенцию не истребить
111: Как страшно, что в это время Россия бомбит чужие города,
----Белгород 30 декабря подвергся обстрелу со стороны Украины. Больше 20 человек погибли, 110 пострадали. По данным Минобороны РФ, удар был нанесен двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire.
Что самое страшное, я с обеих сторон могу смотреть, одно злорадство. Прошлой ночью , когда бомбили Украину, были одни комментарии, это ответка, а теперь то же самое со стороны украинцев. На какой срок это ожесточение? Уж лучше было бы , как до СВО, Россия против Украины, Украина против России, все друг с другом ругаются, никто не воюет. Для любителей про Донбасс, ещё раз напомню, за 2021 год погибло 72 человека
Гога , а я вообще считал . что Воронежская область это относительно небогатый регион России, а тут оказывается контрактников за счёт Воронежской области набирают в Ленинградской области, говорят выплаты больше, проясни ситуацию
Скептик, Алекс. Сыкымы простите за то, что я написал в старом году, простите буду писать так же и в Новом году. ЖелаюВам всем счастья в Новом году, надеюсь , что у вас личное счастье не взаимосвязано с геополитическими успехами России. Просто личного счастья вам и всем вашим близким. С Новым Годом!!!
Максафа, Эл Починно, Мишаню и всех остальных за рубежом, Новый год у нс в разном времени, поздравляю вас всех, чтобы было всегда лучше, чем у соседа , Это по хохляцки, а по казахски пусть у вас в этом году будет той, неважно по какому поводу!!
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