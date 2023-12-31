Провожаем 2023-й. Встречаем 2024-й. Как отмечают Новый год в Костанае
Отправлено: 31.12.23 - 18:08
Кто как будет встречать - зависит только от нас. Ну и от погоды немножко. Кто-то в центр выйдет, к народу - на других посмотреть и себя показать. Главное - чтоб с хорошей стороны. Для них программу подготовили с 7 часов вечера до 4 часов утра. Читать новость
.....не хочу встречать новый год со снегуркой и этим дедом.Буду встречать с сантой колай чипсами и бюргером по западному и один буду приглашать небуду и кто придёт не открою дверь а то обьедят на шампанское данег не хватило даже всё из за агрессора слышь Марик.
......33% жалуются что всё становится хуже и 24й не исключение,какое исключения я супруге говорю апельсин или мандарин я ел один раз в год на новый год,подарки с этими сладостями собирать родители мои покойные ходили на вокзал и покупали всё это в вагонах ресторанах а она мне говорит что моя мама была заведующей юбилейным и мы не знали проблем с продуктами.У кого сегодня проблемы с продуктами или шмутками,машинами и прочее иди паши засучив рукава и всё у тебя будет,блата не надо сегодня мы все хозяева своей жизни,вот у Марика с окна весь город в огнях горит радуется человек готовится к встрече нового года,правда у нас в Шанхае по проще не то что у вас в центре но мы не падаем духом и вскором времени и до нас дойдёт цивиллизация и также будут гореть огоньки.
...не я в этом году ни... нииии...на отпуск сабираем хотим на коробле в круиз по морю...в сущности выпивка есть брат из германии посылку прислал немецкий шнапс называется по ихнемму доппель корн и путиновка две бутылки я в сервант поставил жене сказал это только после отпуска.
....нельзя мне кевать на дежурство иду ответствыный обект у меня, сегодня поверки будут у нас засекречо даже телефон з даём всё под контролем,можно пронести горячительное нооо при входе и выходе надо дышать если шо будет то с работы выкинут,воинезированая орана всё по уставу внутренней службы.
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