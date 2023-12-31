Re: Провожаем 2023-й. Встречаем 2024-й. Как отмечают Новый год в...

Отправлено: - 18:48

.....не хочу встречать новый год со снегуркой и этим дедом.Буду встречать с сантой колай чипсами и бюргером по западному и один буду приглашать небуду и кто придёт не открою дверь а то обьедят на шампанское данег не хватило даже всё из за агрессора слышь Марик.