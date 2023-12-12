111: Здравствуйте, что подскажете насчет таких комментариев, можно, нарушение, нельзя критиковать журналиста, или все равно?
Критиковать журналистов можно и нужно. Но все-таки лучше избегать слов "хайп" и "клевета" по отношению к журналистам. И различать, где журналист высказывается от себя и где он цитирует других людей. В данном случае на совещание не пригласили вторую сторону конфликта. Почему - вопрос к организаторам, а не к редакции.
Но и вторая сторона конфликта имеет возможность высказать свою позицию в комментариях на сайте и в соцсетях. Корректно, конкретно, по делу и без оскорблений.
Здравствуйте, комментарий 14331 и 14332 во флуде никого не оскорбляли. Написано то, что было, от кого получаю сейчас угрозы, от вашего пользователя и его друзей. Могу доказать, но вы и доказательства стерли. Если ваш пользователь, открыто угрожает мне, моей жене и моему сыну, я не могу сказать хотя бы правду? Если не ваш, это одно. Но он же зарегинен у вас, и выйдет через какое то время снова на страницы НГ, и что, говорить правду о нем запрещается Соглашением? Я то там в принципе ничего такого не сказал, ну назвал это дебилизмом, воевать против своего же коллектива так сказать в реальной жизни.
111: Здравствуйте, комментарий 14331 и 14332 во флуде никого не оскорбляли. Написано то, что было, от кого получаю сейчас угрозы, от вашего пользователя и его друзей. Могу доказать, но вы и доказательства стерли. Если ваш пользователь, открыто угрожает мне, моей жене и моему сыну, я не могу сказать хотя бы правду? Если не ваш, это одно. Но он же зарегинен у вас, и выйдет через какое то время снова на страницы НГ, и что, говорить правду о нем запрещается Соглашением? Я то там в принципе ничего такого не сказал, ну назвал это дебилизмом, воевать против своего же коллектива так сказать в реальной жизни.
почему заходить на форум противно? где этот присутствует.. в том числе , не считая самого форума, потому что ноет и ноет в вопросах редакции один и тот же. жалуется. плачет. спасите , помогите .хулиганы зрения лишают. ему отвечает ГР , он кланяется в ноги потом. спасибо мол большое, как вы правы как всегда. в данном случае вопрос двух комментариев ,раздул, у него такие фантазии, что у здорового человека и в мыслях возникнуть не может. ну скажите раз и навсегда, ГР, вопросы по удаленным комментариям только в личку. остальные будут 100 процентов удалены. или силы воли не хватает?. в конце концов это в соглашении записано.
111: Здравствуйте, комментарий 14331 и 14332 во флуде никого не оскорбляли.
Жалобы на модерацию - только в личку.
Но на вопросы редакции отвечаю здесь. Цитата:
111: Если ваш пользователь, открыто угрожает мне, моей жене и моему сыну, я не могу сказать хотя бы правду? Если не ваш, это одно. Но он же зарегинен у вас, и выйдет через какое то время снова на страницы НГ, и что, говорить правду о нем запрещается Соглашением?
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