НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Служебные » Книга жалоб и предложений
≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
Страница 629 из 629«1...627628629
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34748
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 12.12.23 - 19:07
#6281
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте, что подскажете насчет таких комментариев, можно, нарушение, нельзя критиковать журналиста, или все равно?

Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2007
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 12.12.23 - 21:14
#6282
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Здравствуйте, что подскажете насчет таких комментариев, можно, нарушение, нельзя критиковать журналиста, или все равно?

Критиковать журналистов можно и нужно. Но все-таки лучше избегать слов "хайп" и "клевета" по отношению к журналистам. И различать, где журналист высказывается от себя и где он цитирует других людей.
В данном случае на совещание не пригласили вторую сторону конфликта. Почему - вопрос к организаторам, а не к редакции.

Но и вторая сторона конфликта имеет возможность высказать свою позицию в комментариях на сайте и в соцсетях. Корректно, конкретно, по делу и без оскорблений.
Профайл Посетить вебсайт
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34748
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 14.12.23 - 17:04
#6283
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте, комментарий 14331 и 14332 во флуде никого не оскорбляли.
Написано то, что было, от кого получаю сейчас угрозы, от вашего пользователя и его друзей.
Могу доказать, но вы и доказательства стерли.
Если ваш пользователь, открыто угрожает мне, моей жене и моему сыну, я не могу сказать хотя бы правду?
Если не ваш, это одно.
Но он же зарегинен у вас, и выйдет через какое то время снова на страницы НГ, и что, говорить правду о нем запрещается Соглашением?
Я то там в принципе ничего такого не сказал, ну назвал это дебилизмом, воевать против своего же коллектива так сказать в реальной жизни.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19623
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 14.12.23 - 20:58
#6284
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Здравствуйте, комментарий 14331 и 14332 во флуде никого не оскорбляли. Написано то, что было, от кого получаю сейчас угрозы, от вашего пользователя и его друзей. Могу доказать, но вы и доказательства стерли. Если ваш пользователь, открыто угрожает мне, моей жене и моему сыну, я не могу сказать хотя бы правду? Если не ваш, это одно. Но он же зарегинен у вас, и выйдет через какое то время снова на страницы НГ, и что, говорить правду о нем запрещается Соглашением? Я то там в принципе ничего такого не сказал, ну назвал это дебилизмом, воевать против своего же коллектива так сказать в реальной жизни.


почему заходить на форум противно? где этот присутствует..
в том числе , не считая самого форума,
потому что ноет и ноет в вопросах редакции один и тот же.
жалуется. плачет.
спасите , помогите .хулиганы зрения лишают.
ему отвечает ГР , он кланяется в ноги потом.
спасибо мол большое, как вы правы как всегда.
в данном случае вопрос двух комментариев ,раздул, у него такие фантазии,
что у здорового человека и в мыслях возникнуть не может.
ну скажите раз и навсегда, ГР, вопросы по удаленным комментариям только в личку.
остальные будут 100 процентов удалены.
или силы воли не хватает?.
в конце концов это в соглашении записано.
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2007
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 14.12.23 - 21:30
#6285
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Здравствуйте, комментарий 14331 и 14332 во флуде никого не оскорбляли.

Жалобы на модерацию - только в личку.

Но на вопросы редакции отвечаю здесь.
Цитата:
111:
Если ваш пользователь, открыто угрожает мне, моей жене и моему сыну, я не могу сказать хотя бы правду? Если не ваш, это одно. Но он же зарегинен у вас, и выйдет через какое то время снова на страницы НГ, и что, говорить правду о нем запрещается Соглашением?

Форум не предназначен для распространения сведений о пользователях сайта. Хотите рассказать о себе - пожалуйста. О других - нельзя.
Редакция не несет ответственность за поведение пользователей вне сайта. Если вам угрожают - обратитесь в полицию. Если вам угрожают в л/с - напишите в администрацию, примем меры.
Профайл Посетить вебсайт
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34748
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 14.12.23 - 23:51
#6286
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Форум не предназначен для распространения сведений о

Спасибо.
Это не сведения.
Это поведение, исходя из форума Нашей Газеты.
Хорошо, понял вас.
Профайл
electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1191
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.12.23 - 23:07
#6287
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Редакция
закройте форум от греха подальше...
потом будете вспоминать моё предложение...
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2007
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.12.23 - 11:42
#6288
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
закройте форум от греха подальше...

То есть вообще закрыть комментирование? Или только Флуд?
Профайл Посетить вебсайт
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34748
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.12.23 - 11:57
#6289
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
закройте форум от греха подальше...

А что, нельзя уже по темам писать?
Ну наверно вы в инсте пишите комментарии, там как, удобней?
В инсте с одной стороны хорошо, там реальных людей много, почти все.

[Исправлено: 111, 20.12.2023 - 12:46]
Профайл
electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1191
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 31.12.23 - 15:56
#6290
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хочу высказать свою позицию здесь
ведь здесь нет конкретной темы
Редакция, платите за сообщения об ошибках, либо пишите на неизвестном мне языке.
Профайл
Страница 629 из 629«1...627628629
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 4, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 4
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS