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111:

, вина России однозначна, по отношению к нашему комбинату, который кормит весь город Рудный и всю область.

Цитата:Т.е. пока Путин кормил комбинат, а тот в свою очередь кормил город, вас его правление устраивало? А потом, когда этот Тиран решил сделать что-то более важное для своей страны, не оглядываясь на иждивенцев , так сразу безумцем стал? Однако...