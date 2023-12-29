Re: Часы стоимость 3 млн тенге и 3 млн рублей наличными украл из...

Отправлено: - 16:10

Цитата://ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.//



За кражу в 18 000 000 тенге ему светит до 10 лет; Боранбаеву и Сатыбалды за те же действия дали по 6-7 лет.

Где справедливсть ???

Или персонаж - Антибиотик- в очередной раз- ПРАВ.



Кстати у бывшего шефа полиции области- любителя конных скачек, которого тоже обокрали в родном особняке, тоже украли брендовые часы, причём якобы коллекционные, и оценивали их вначале в миллионы тенге, потом почему то оказались китайской подделкой.

Может и тут назначенный государством адвокат , отправит их на экспертизу ???