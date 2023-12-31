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На днях глава Министерства промышленности и строительства презентовал премьер-министру РК проект Строительного кодекса. Если он будет принят в таком виде, то уничтожит целую сферу, созданную 6 лет назад как раз на волне демонополизации экспертных услуг. Такое мнение прозвучало на заседании отраслевого совета о вопросах строительства региональной палаты предпринимателей.