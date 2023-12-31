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≡ Как в рынке рождаются монополисты - По мнению тех, кто занимается частной экспертизой проектов, этому способствует государство
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48303
Как в рынке рождаются монополисты - По мнению тех, кто занимается частной экспертизой проектов, этому способствует государство
Отправлено: 31.12.23 - 13:48
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На днях глава Министерства промышленности и строительства презентовал премьер-министру РК проект Строительного кодекса. Если он будет принят в таком виде, то уничтожит целую сферу, созданную 6 лет назад как раз на волне демонополизации экспертных услуг. Такое мнение прозвучало на заседании отраслевого совета о вопросах строительства региональной палаты предпринимателей.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34743
Re: Как в рынке рождаются монополисты - По мнению тех, кто...
Отправлено: 31.12.23 - 13:48
#1
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Монополист же ни откуда не возьмется.
Не монополисты, а родственные связи..
Потихоньку идет передел собственности, плавно и красиво, как будто это дипломатия на высшем уровне..
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electro
* electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1190
Re: Как в рынке рождаются монополисты - По мнению тех, кто...
Отправлено: 31.12.23 - 14:52
#2
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111, и как это ты Россию сюда не приплёл???
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