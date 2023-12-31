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Александр ОЛЕЙНИК: Свет в конце улицы
Александр ОЛЕЙНИК: Свет в конце улицы
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48303
Александр ОЛЕЙНИК: Свет в конце улицы
Отправлено: 31.12.23 - 11:25
Так сложилось, что меня «цепляют» вопросы в определенных сферах. Я не выступаю экспертом, не могу давать объективную оценку происходящему. Пишу о своем. О том, что меня беспокоит, как рядового жителя Рудного.
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Re: Александр ОЛЕЙНИК: Свет в конце улицы
Отправлено: 31.12.23 - 11:25
Для меня по Рудному конечно это прежде всего, то, какой урон нанесла нам безумная война России против Украины и как следствие упадок нашего комбината, разгон подрядчиков и суб., понижение цен на жилье на 30 процентов..
А то, что там пустыри какие то застраивают с бюджета, ну так, жалкие подачки..
А то, что там пустыри какие то застраивают с бюджета, ну так, жалкие подачки..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6559
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Свет в конце улицы
Отправлено: 31.12.23 - 12:17
После того как Аркалык довели до ручки,рудный стал как свет в конце тунеля, переехал сюда и глаза открылись, как в жизни так и в бизнесе, стал на улице встречать аркалыкских, в круг знакомых добавились южане. Прошедший год подарил нам внука, большой урожай картошки, вырастил курей и гусей .
Два кота умерли, в остальном все хорошо.
Всех с наступающим новым годом, здоровья и удачи!!!
Два кота умерли, в остальном все хорошо.
Всех с наступающим новым годом, здоровья и удачи!!!
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Свет в конце улицы
Отправлено: 31.12.23 - 12:57
Цитата:
Кто вчера в моём подъезде Лифт зассал до потолка? Мне, товарищи, поверьте- Это Путина рука!Засорился унитаз- Это Путина приказ,Твой подъезд обшарпан, брат? Это Путин виноват!
111:
какой урон нанесла нам безумная война России против Украины и как следствие упадок нашего комбината,
какой урон нанесла нам безумная война России против Украины и как следствие упадок нашего комбината,
Кто вчера в моём подъезде Лифт зассал до потолка? Мне, товарищи, поверьте- Это Путина рука!Засорился унитаз- Это Путина приказ,Твой подъезд обшарпан, брат? Это Путин виноват!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3757
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Свет в конце улицы
Отправлено: 31.12.23 - 13:22
Для меня самый главный показатель этого года выборы в Рудном. Никто не выступил против этой профанации выборов, ни гражданский активист, ни одной партии, никто.
Почему тогда мы выступаем с претензиями к Жана Казахстану? Сами согласились, теперь пожинайте плоды. Что нибудь изменилось? Не изменится , пока не будет нового Закона о местном самоуправлении или о таком не слышали?
Почему тогда мы выступаем с претензиями к Жана Казахстану? Сами согласились, теперь пожинайте плоды. Что нибудь изменилось? Не изменится , пока не будет нового Закона о местном самоуправлении или о таком не слышали?
Александр ОЛЕЙНИК: Свет в конце улицы
Отправлено: 31.12.23 - 13:41
Цитата:
Ты не разбираешься в логистике комбината, и какие то z-стишки сочиняешь.
В этом случае да, вина России однозначна, по отношению к нашему комбинату, который кормит весь город Рудный и всю область.
Филипповна:
Ты не разбираешься в логистике комбината, и какие то z-стишки сочиняешь.
В этом случае да, вина России однозначна, по отношению к нашему комбинату, который кормит весь город Рудный и всю область.
Александр ОЛЕЙНИК: Свет в конце улицы
Отправлено: 31.12.23 - 13:43
Цитата:
Да там аким ничего же не решает, только ССГПО.
Аким там просто, для вида.
saba:
Для меня самый главный показатель этого года выборы в Рудном.
Для меня самый главный показатель этого года выборы в Рудном.
Да там аким ничего же не решает, только ССГПО.
Аким там просто, для вида.
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Свет в конце улицы
Отправлено: 31.12.23 - 14:39
Цитата:
Т.е. пока Путин кормил комбинат, а тот в свою очередь кормил город, вас его правление устраивало? А потом, когда этот Тиран решил сделать что-то более важное для своей страны, не оглядываясь на иждивенцев , так сразу безумцем стал? Однако...
111:
, вина России однозначна, по отношению к нашему комбинату, который кормит весь город Рудный и всю область.
, вина России однозначна, по отношению к нашему комбинату, который кормит весь город Рудный и всю область.
Т.е. пока Путин кормил комбинат, а тот в свою очередь кормил город, вас его правление устраивало? А потом, когда этот Тиран решил сделать что-то более важное для своей страны, не оглядываясь на иждивенцев , так сразу безумцем стал? Однако...
Александр ОЛЕЙНИК: Свет в конце улицы
Отправлено: 31.12.23 - 15:44
Цитата:
Слушай, мне очень льстит твоя преданность твоему Путину.
Ты хочешь поговорить о своей преданности?
Боюсь, что это разговор не по теме.
За сим откланиваюсь.
Филипповна:
.е. пока Путин
.е. пока Путин
Слушай, мне очень льстит твоя преданность твоему Путину.
Ты хочешь поговорить о своей преданности?
Боюсь, что это разговор не по теме.
За сим откланиваюсь.
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