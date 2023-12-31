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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13797
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.12.23 - 09:34
#14761
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Всех с праздником. Русофобы, нацпаты, всех . Вы хорошие но запутались. Всех с волшебным наступающем новым годом.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3751
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.12.23 - 10:53
#14762
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Я тоже всех поздравляю с наступающим, абсолютно всех, кто понимает мою точку зрения, кто не понимает. У всех и каждого есть или должна быть своя точка зрения, именно поэтому человек неповторим! Можно спорить доказывать свою правоту, неправоту других, но нужно уважать точку зрения другого. У нас не всегда выходит, но всё таки нам разным во всём здесь интересно. Акрос недавно затронул проблему возраста. Поверьте пока мы чем то интересуемся, мы пока ещё молоды, как только угас интерес к чему либо, тогда всё. Отсюда не тост, пожелание интересуйтесь жизнью во всех проявлениях, пусть не всегда вам это нравится, но когда хочется спорить, ругаться, драться, значит вы всё ещё живы
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3751
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.12.23 - 10:58
#14763
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Забыл добавить:"Тысячу чертей"!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34735
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.12.23 - 11:07
#14764
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Танцуем все!
Звезда Костаная

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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3287
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.12.23 - 11:09
#14765
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34735
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.12.23 - 11:27
#14766
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Как страшно, что в это время Россия бомбит чужие города, сеет смерть вокруг..
Не узнаю я россиян..
Как будто чужой агрессивный народ..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34735
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.12.23 - 11:38
#14767
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Мой братан там, зигующий патриот России, вообще с ума сошел.
Хочет убить всех украинцев до последнего и до Нового года..
Блин, такого родственника опасно даже звать в гости, хотя сеструха приезжала, тоже зигующая, но на эту тему не говорили..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13797
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.12.23 - 11:46
#14768
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Цитата:
111:
Они не зигуют. Они другое. Они понимают что ваш Зеля лох хоть и ему 42 он постоянно позорится. Просто ведь мог остановить , а теперь он не кто
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34735
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.12.23 - 11:49
#14769
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Цитата:
Vit:
Просто ведь мог остановить , а теперь он не кто

Как?
Ну под Киевом остановили, убили десятки тысяч оккупантов, даже драпанули они от туда.
Голыми руками практически остановили.
Чтобы остановить, нужно больше оружия, больше снарядов, обмундирования и тд..
Может что с приходом F-16 как то прояснится..
Может остановчт российские войска..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34735
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.12.23 - 11:52
#14770
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Хотя сейчас остановили, и перемалывают их десятками тысяч под Авдеевкой, Марьинка, то есть руины, Угледар, Крынки, Бахмутское направление.
Но Безумец ведь гонит пацанят на штурмовое мясо, не считая никаких потерь, еще нарожают, заставляет силой рожать больше, чтобы и потом воевать..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13797
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.12.23 - 11:55
#14771
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Цитата:
111: Может что с приходом F-16 как то прояснится
Дальше в лес, болше дров. Щас уже не кому воевать. Хотя низкий поклон хохлы сильные войны. Уважения им за силу. Но ваш зел плохой воин. Он так и нече не понял. Взял и ушатал армию.

[Исправлено: Gljuk, 31.12.2023 - 12:39]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34735
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.12.23 - 12:01
#14772
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Путин милует маньяков и делает из них Героев..
Жаль героя, погиб.
Полгода не прошло для демобилизации.
Слава героям!


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13797
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.12.23 - 12:06
#14773
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Цитата:
111:
Если бы не доблесные войны за добро. За силу против Всяких нациков. Добро и мир победит всех предателей.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2861
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.12.23 - 12:36
#14774
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2861
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.12.23 - 12:37
#14775
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:lol:
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