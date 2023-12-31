Отправлено: - 11:49

Vit:

Просто ведь мог остановить , а теперь он не кто

Цитата:Как?Ну под Киевом остановили, убили десятки тысяч оккупантов, даже драпанули они от туда.Голыми руками практически остановили.Чтобы остановить, нужно больше оружия, больше снарядов, обмундирования и тд..Может что с приходом F-16 как то прояснится..Может остановчт российские войска..