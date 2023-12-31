Я тоже всех поздравляю с наступающим, абсолютно всех, кто понимает мою точку зрения, кто не понимает. У всех и каждого есть или должна быть своя точка зрения, именно поэтому человек неповторим! Можно спорить доказывать свою правоту, неправоту других, но нужно уважать точку зрения другого. У нас не всегда выходит, но всё таки нам разным во всём здесь интересно. Акрос недавно затронул проблему возраста. Поверьте пока мы чем то интересуемся, мы пока ещё молоды, как только угас интерес к чему либо, тогда всё. Отсюда не тост, пожелание интересуйтесь жизнью во всех проявлениях, пусть не всегда вам это нравится, но когда хочется спорить, ругаться, драться, значит вы всё ещё живы
Мой братан там, зигующий патриот России, вообще с ума сошел. Хочет убить всех украинцев до последнего и до Нового года.. Блин, такого родственника опасно даже звать в гости, хотя сеструха приезжала, тоже зигующая, но на эту тему не говорили..
Vit: Просто ведь мог остановить , а теперь он не кто
Как? Ну под Киевом остановили, убили десятки тысяч оккупантов, даже драпанули они от туда. Голыми руками практически остановили. Чтобы остановить, нужно больше оружия, больше снарядов, обмундирования и тд.. Может что с приходом F-16 как то прояснится.. Может остановчт российские войска..
Хотя сейчас остановили, и перемалывают их десятками тысяч под Авдеевкой, Марьинка, то есть руины, Угледар, Крынки, Бахмутское направление. Но Безумец ведь гонит пацанят на штурмовое мясо, не считая никаких потерь, еще нарожают, заставляет силой рожать больше, чтобы и потом воевать..
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