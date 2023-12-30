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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 21311
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.12.23 - 23:29
Цитата:
Так до сих пор и не восстановили?
111:
29 декабря 1940 года Лондон подвергся самому разрушительному воздушному налету, когда нацисты бомбили город.
29 декабря 1940 года Лондон подвергся самому разрушительному воздушному налету, когда нацисты бомбили город.
Так до сих пор и не восстановили?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.12.23 - 01:40
Цитата:
Извините, что не знаю, кто такой философ Ильин
saba:
как и к любимому философу Путина Ильину плохо
как и к любимому философу Путина Ильину плохо
Извините, что не знаю, кто такой философ Ильин
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.12.23 - 02:14
Цитата:
Настолько, что именно местные власти (с согласия правительства) сносят памятники советским героям-освободителям Украины от немецко-фашистских захватчиков и ставят памятники Бандере и Шухевичу. Настолько, что с согласия украинского правительства русский язык в Украине начали отменять гораздо раньше 24.02.2022. Настолько, что с согласия украинского правительства по УкрТВ стали в открытую кричать "москаляку на гиляку". Я, как этнический украинец, могу перевести эту фразу дословно, специально для Вас. Это не нацизм? Ещё примеры нужны? Ну да, на"Голосе Украины" Вам про такое не рассказывали. Утаить правду - это уже половина лжи
saba:
Насколько внутренняя и внешняя политика украинского правительства соответствует идеалам Бандеры и Шухевича?
Насколько внутренняя и внешняя политика украинского правительства соответствует идеалам Бандеры и Шухевича?
Настолько, что именно местные власти (с согласия правительства) сносят памятники советским героям-освободителям Украины от немецко-фашистских захватчиков и ставят памятники Бандере и Шухевичу. Настолько, что с согласия украинского правительства русский язык в Украине начали отменять гораздо раньше 24.02.2022. Настолько, что с согласия украинского правительства по УкрТВ стали в открытую кричать "москаляку на гиляку". Я, как этнический украинец, могу перевести эту фразу дословно, специально для Вас. Это не нацизм? Ещё примеры нужны? Ну да, на"Голосе Украины" Вам про такое не рассказывали. Утаить правду - это уже половина лжи
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 34726
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.12.23 - 02:26
Ох, сегодня провели последнюю волшебную ночь с кухаркой в этом году..
Я даже от нее как то не ожидал, напился немного и...
А как вы встречаете Новый Год друзья?
Я даже от нее как то не ожидал, напился немного и...
А как вы встречаете Новый Год друзья?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.12.23 - 02:36
Цитата:
А вы знаете, кто такие "рускомовные"? Русскоговорящие, люди "второго" сорта, права не имеющие. Потому вот так. Ну и освободители пока что не добрались до Одессы и Николаева.
saba:
Как быть с тем. что русскоязычные Харьков, Николаев ,Одесса ит.д, русскоязычные области Украины всё таки за Украину, а не встретили с цветами "освободителей"
Как быть с тем. что русскоязычные Харьков, Николаев ,Одесса ит.д, русскоязычные области Украины всё таки за Украину, а не встретили с цветами "освободителей"
А вы знаете, кто такие "рускомовные"? Русскоговорящие, люди "второго" сорта, права не имеющие. Потому вот так. Ну и освободители пока что не добрались до Одессы и Николаева.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.12.23 - 02:39
Цитата:
Ну эт прям авторитетное СМИ, если написали - знач так и есть
saba:
Кстати по сведениям японской газеты "Никкей" Путин сказал товарищу Си
Кстати по сведениям японской газеты "Никкей" Путин сказал товарищу Си
Ну эт прям авторитетное СМИ, если написали - знач так и есть
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.12.23 - 02:43
Цитата:
А где написано, что он - Герой России?
111:
не очень освещаю Героев России
не очень освещаю Героев России
А где написано, что он - Герой России?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.12.23 - 02:51
Цитата:
Чёт я сомневаюсь про "немного"
111:
напился немного
напился немного
Чёт я сомневаюсь про "немного"
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.12.23 - 02:55
Цитата:
И не дУнцова. А дОнцова. Это ж просто ужас! Ужас!!!
maxsaf:
Дарья созналась, что она Агриппина
Дарья созналась, что она Агриппина
И не дУнцова. А дОнцова. Это ж просто ужас! Ужас!!!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.12.23 - 02:56
Цитата:
Аминь!!!
111:
сегодня провели последнюю волшебную ночь с кухаркой
сегодня провели последнюю волшебную ночь с кухаркой
Аминь!!!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.12.23 - 03:01
Цитата:
Друзья? Друзья????
111:
друзья
друзья
Друзья? Друзья????
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.12.23 - 08:46
Цитата:
Давайте будем честными, про Туран в Казахстане ничего не говорят и я тоже практически ничего не знаю.Что то слышал про какие то идеи Эрдогана, но там вроде был Великий Туркестан?
maxsaf:
Поэтому давайте будем честными - вы прекрасно понимаете, о каком Туране я говорил.
Поэтому давайте будем честными - вы прекрасно понимаете, о каком Туране я говорил.
Давайте будем честными, про Туран в Казахстане ничего не говорят и я тоже практически ничего не знаю.Что то слышал про какие то идеи Эрдогана, но там вроде был Великий Туркестан?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.12.23 - 08:55
Цитата:
Вы сильно озлоблены и вряд ли имеет смысл вести с Вами дискуссию. Но попробую вкратце. Во первых на Укр ТВ, на каком канале именно? Насколько я знаю, так кричали на Майдане, но не все. И лагерь шахтёров из Донбасса , который стоял там же не сделал абсолютно ничего, чтобы прекратить это. Во вторых чем отличаются эти выкрики украинских националистов от выкриков русских националистов, процитирую дословно:" Натянем глаз на .опу всем косоглазым и черно.опым, чтобы не портили воздух священной Руси". И у меня совершенно нет никакой злобы к русскому народу, потому что я понимаю, что это отморозки и их мнение не мнение русского народа
Сыкымы:
Я, как этнический украинец, могу перевести эту фразу дословно, специально для Вас. Это не нацизм?
Я, как этнический украинец, могу перевести эту фразу дословно, специально для Вас. Это не нацизм?
Вы сильно озлоблены и вряд ли имеет смысл вести с Вами дискуссию. Но попробую вкратце. Во первых на Укр ТВ, на каком канале именно? Насколько я знаю, так кричали на Майдане, но не все. И лагерь шахтёров из Донбасса , который стоял там же не сделал абсолютно ничего, чтобы прекратить это. Во вторых чем отличаются эти выкрики украинских националистов от выкриков русских националистов, процитирую дословно:" Натянем глаз на .опу всем косоглазым и черно.опым, чтобы не портили воздух священной Руси". И у меня совершенно нет никакой злобы к русскому народу, потому что я понимаю, что это отморозки и их мнение не мнение русского народа
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.12.23 - 09:02
Цитата:
Если Вы этнический украинец поинтересуйтесь там в Украине. Насколько он сейчас отменён в Харькове, Одессе, Николаеве.
Кстати я заметил больше всего за Путина топят у нас именно этнические украинцы. но у них всё будущее связано не с землёй дедич и отчич, не с ненькой Украиной, а с великой Россией. И если они поедут на историческую Родину , то поедут не в Харьков или в Чугуев, а в Краснодар или Урюпинск и всё будущее , все надежды связаны с матушкой Россией.
Есть такой ярый украинофоб и беларусофоб Богдан Безпалько Вам имя и фамилия ни о чём не говорят?
Сыкымы:
русский язык в Украине начали отменять гораздо раньше 24.02.2022
русский язык в Украине начали отменять гораздо раньше 24.02.2022
Если Вы этнический украинец поинтересуйтесь там в Украине. Насколько он сейчас отменён в Харькове, Одессе, Николаеве.
Кстати я заметил больше всего за Путина топят у нас именно этнические украинцы. но у них всё будущее связано не с землёй дедич и отчич, не с ненькой Украиной, а с великой Россией. И если они поедут на историческую Родину , то поедут не в Харьков или в Чугуев, а в Краснодар или Урюпинск и всё будущее , все надежды связаны с матушкой Россией.
Есть такой ярый украинофоб и беларусофоб Богдан Безпалько Вам имя и фамилия ни о чём не говорят?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.12.23 - 09:08
Цитата:
Они добирались, только русскоязычный кореец со товарищи дал им отпор. Глава Николаевской администрации Ким, как то они не пустили "освободителей" в Николаевскую область.
А то что Вы не знаете Ильина.значит невнимательно слушаете своего кумира. Путин неоднократно приводил его слова в пример россиянам. называя его" замечательный русский философ", потом даже г-н Сатановский не выдержал. сказав:" Всё в Ильине замечательно.жалко только, что он фашист".
Сыкымы:
освободители пока что не добрались до Одессы и Николаева.
освободители пока что не добрались до Одессы и Николаева.
Они добирались, только русскоязычный кореец со товарищи дал им отпор. Глава Николаевской администрации Ким, как то они не пустили "освободителей" в Николаевскую область.
А то что Вы не знаете Ильина.значит невнимательно слушаете своего кумира. Путин неоднократно приводил его слова в пример россиянам. называя его" замечательный русский философ", потом даже г-н Сатановский не выдержал. сказав:" Всё в Ильине замечательно.жалко только, что он фашист".
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