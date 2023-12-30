НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 984 из 985«1...982983984985»
Ответить Новый топик
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21311
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.12.23 - 23:29
#14746
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
29 декабря 1940 года Лондон подвергся самому разрушительному воздушному налету, когда нацисты бомбили город.

Так до сих пор и не восстановили?
Профайл
Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1875
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.12.23 - 01:40
#14747
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
как и к любимому философу Путина Ильину плохо

Извините, что не знаю, кто такой философ Ильин
Профайл
Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1875
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.12.23 - 02:14
#14748
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Насколько внутренняя и внешняя политика украинского правительства соответствует идеалам Бандеры и Шухевича?

Настолько, что именно местные власти (с согласия правительства) сносят памятники советским героям-освободителям Украины от немецко-фашистских захватчиков и ставят памятники Бандере и Шухевичу. Настолько, что с согласия украинского правительства русский язык в Украине начали отменять гораздо раньше 24.02.2022. Настолько, что с согласия украинского правительства по УкрТВ стали в открытую кричать "москаляку на гиляку". Я, как этнический украинец, могу перевести эту фразу дословно, специально для Вас. Это не нацизм? Ещё примеры нужны? Ну да, на"Голосе Украины" Вам про такое не рассказывали. Утаить правду - это уже половина лжи
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34726
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.12.23 - 02:26
#14749
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох, сегодня провели последнюю волшебную ночь с кухаркой в этом году..
Я даже от нее как то не ожидал, напился немного и...
А как вы встречаете Новый Год друзья?
Профайл
Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1875
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.12.23 - 02:36
#14750
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Как быть с тем. что русскоязычные Харьков, Николаев ,Одесса ит.д, русскоязычные области Украины всё таки за Украину, а не встретили с цветами "освободителей"

А вы знаете, кто такие "рускомовные"? Русскоговорящие, люди "второго" сорта, права не имеющие. Потому вот так. Ну и освободители пока что не добрались до Одессы и Николаева.
Профайл
Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1875
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.12.23 - 02:39
#14751
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Кстати по сведениям японской газеты "Никкей" Путин сказал товарищу Си

Ну эт прям авторитетное СМИ, если написали - знач так и есть :lol: 8-) :-o
Профайл
Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1875
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.12.23 - 02:43
#14752
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
не очень освещаю Героев России

А где написано, что он - Герой России?
Профайл
Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1875
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.12.23 - 02:51
#14753
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
напился немного

Чёт я сомневаюсь про "немного" :lol: 8-) :-o
Профайл
Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1875
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.12.23 - 02:55
#14754
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Дарья созналась, что она Агриппина

И не дУнцова. А дОнцова. Это ж просто ужас! Ужас!!! :lol: 8-) :-o
Профайл
Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1875
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.12.23 - 02:56
#14755
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
сегодня провели последнюю волшебную ночь с кухаркой

Аминь!!! :lol: 8-) :-o
Профайл
Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1875
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.12.23 - 03:01
#14756
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
друзья

Друзья? Друзья???? :lol: 8-) :-o
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3749
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.12.23 - 08:46
#14757
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Поэтому давайте будем честными - вы прекрасно понимаете, о каком Туране я говорил.

Давайте будем честными, про Туран в Казахстане ничего не говорят и я тоже практически ничего не знаю.Что то слышал про какие то идеи Эрдогана, но там вроде был Великий Туркестан?
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3749
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.12.23 - 08:55
#14758
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Я, как этнический украинец, могу перевести эту фразу дословно, специально для Вас. Это не нацизм?

Вы сильно озлоблены и вряд ли имеет смысл вести с Вами дискуссию. Но попробую вкратце. Во первых на Укр ТВ, на каком канале именно? Насколько я знаю, так кричали на Майдане, но не все. И лагерь шахтёров из Донбасса , который стоял там же не сделал абсолютно ничего, чтобы прекратить это. Во вторых чем отличаются эти выкрики украинских националистов от выкриков русских националистов, процитирую дословно:" Натянем глаз на .опу всем косоглазым и черно.опым, чтобы не портили воздух священной Руси". И у меня совершенно нет никакой злобы к русскому народу, потому что я понимаю, что это отморозки и их мнение не мнение русского народа
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3749
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.12.23 - 09:02
#14759
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
русский язык в Украине начали отменять гораздо раньше 24.02.2022

Если Вы этнический украинец поинтересуйтесь там в Украине. Насколько он сейчас отменён в Харькове, Одессе, Николаеве.
Кстати я заметил больше всего за Путина топят у нас именно этнические украинцы. но у них всё будущее связано не с землёй дедич и отчич, не с ненькой Украиной, а с великой Россией. И если они поедут на историческую Родину , то поедут не в Харьков или в Чугуев, а в Краснодар или Урюпинск и всё будущее , все надежды связаны с матушкой Россией.
Есть такой ярый украинофоб и беларусофоб Богдан Безпалько Вам имя и фамилия ни о чём не говорят?
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3749
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.12.23 - 09:08
#14760
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
освободители пока что не добрались до Одессы и Николаева.

Они добирались, только русскоязычный кореец со товарищи дал им отпор. Глава Николаевской администрации Ким, как то они не пустили "освободителей" в Николаевскую область.
А то что Вы не знаете Ильина.значит невнимательно слушаете своего кумира. Путин неоднократно приводил его слова в пример россиянам. называя его" замечательный русский философ", потом даже г-н Сатановский не выдержал. сказав:" Всё в Ильине замечательно.жалко только, что он фашист".
Профайл
Страница 984 из 985«1...982983984985»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS