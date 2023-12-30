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saba:

Как быть с тем. что русскоязычные Харьков, Николаев ,Одесса ит.д, русскоязычные области Украины всё таки за Украину, а не встретили с цветами "освободителей"

Цитата:А вы знаете, кто такие "рускомовные"? Русскоговорящие, люди "второго" сорта, права не имеющие. Потому вот так. Ну и освободители пока что не добрались до Одессы и Николаева.