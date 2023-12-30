Отправлено: - 18:11

111: Рейсов больше можно было бы сделать, но тут виноват наверно смотрящий за областью?

Цитата:Можно ваще не че не делать а просто обманывать, воровать, резать зп. А что б так делать нужно не иметь совесть. А это должно с детство воспитыватся. Начинать с того что перестать уважать старших. Директор че будет уважать Пенса? Да насрать ему на него, он нового возьмёт работника, молодого. .