Добрый день! Стал очевидцем странной картины, когда в центре города в потемках утаскивают молодых людей в микроавтобус. Последовал за микроавтобусом, который привел к областному военкомату. Читать новость
Есть такой блогер Зубарев Рома, живёт в Бельгии,но следит за украинскими событиями и на тиктоке регулярно делает выбросы разного характера. Так вчера он рассказывал как идёт срочный призыв (если это слово здесь применима). Родители призывников выясняют где проживают члены тцк (военкоматы) и помечают крестиком,координаты впоследствии передаются на российскую сторону откуда незамедлительно прилетает привет ввиде дрона со взрывчаткой
Пусть служат- ничего с ними не случиться, даже если пару раз "деды" их побьют- им только на пользу. Зачем бегать и прятаться- повестки все получили- приди и пройди мед.комиссию- если есть мед.отклонения- тебя не возьмут. Никаких причин не вижу--что бы НЕ СЛУЖИТЬ.
Цитата:
сайлау курманов: прилетает привет ввиде дрона
Мы ни с кем не воюем. Наши военкоматовцы могут спать спокойно
Почему призывникам не вручат повестки и не отпустят домой ночевать?
Чето страсти вы тут написали . Буквально моему недавно пришла повестка, он пришёл в военкомат. Всё норм. Дома ночует не кто не кого за руки не ломал и на сутки не оставлял ночевать. Автор не с Украины случайно? Смуту наводит?
maxsaf: 111, где будешь прятать свое самое дорогое от военкоматчиков? В Канаде? Тут срочников нету, армия контрактная
Дак наш ходит в военкомат уже года три каждый год. Тем более заканчивал кадетскую школу. Чего ему прятаться, год службы? Племяш сам просился в армию, три года тоде не брали, отслужил, два отпуска, пару коров туда увезли в Алматы. Президентский или как его там десант.. Другой сородич, но тот русский, прятался правда, но брат моей суженой его случайно сдал, это его сын короче от другой жены. Ну да, того забрали. Но ему повезло, разгоняли митинг когда в янвале, стреляли куда правда попало, во всех с перепугу, теперь он ветеран войны и что то там какие то пожизненные заморочки ему выписали. Бесплатные проезды, пенсия, еще что то.. Тоже год службы, приехал и на казахском загутарил.. Так что армия у нас вроде пока нормальная.
Родители призывников выясняют где проживают члены тцк (военкоматы) и помечают крестиком,координаты впоследствии передаются на российскую сторону откуда незамедлительно прилетает привет ввиде дрона со взрывчаткой
А какие могут быть последствия от военкоматовских? На Камчатку пошлют? Она не наша. Семипалатинский полигон закрыт давно, остальные несмертельные. Содержание солдат везде примерно одинаковое. Служат всего год. И разве призывная компания не закончена? На Новый год глядя забирают только дезертиров и военных преступников. Что-то мне эта статейка провокационное гам...но напоминает!)))
Более всего меня разочаровала фраза полицейских,что военкомат это другое государство. Я попросил прокоментировать их. Как называется это государство. Так они назыали его министерством обороны.и оно существует на наши налоги. Интересная картина пооучается,что мы поатим и нас имеют?а кто нас защищать будет?
Дерертирами и преступниками вы нащываете родителей и прищывников,с тяжелыми аутоимунными щаьолеваниями,которых собирались оставить на сутки в кащарме. Предоставив все необходимые документы родители просили ознакомиться военкоматовских. Они ответили,что ничего не понимают в диагнозе и ничего не поменяют. Пришлось вызвать скорую и стоять перед ней на коленях ,чтобы они объяснили военкоматовским,что реьенок может умереть в казарменном содержании. В итоге он выпросил ребенка и увез на скорой в больницу. Все это продолжалось 6 часов ночью. И кто в данном эпизоде является преступником? И можно понять родителя,которому свой реьенок дороже безнаказанности военкомата. Никто из них не понесет ответственности за ьеспредел устроенных еа улицах,когда они похищают гражданских людей и насильно их удерживают,боясь,что сбегут.
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