Отправлено: - 17:52

maxsaf:

111, где будешь прятать свое самое дорогое от военкоматчиков? В Канаде? Тут срочников нету, армия контрактная

Цитата:Дак наш ходит в военкомат уже года три каждый год.Тем более заканчивал кадетскую школу.Чего ему прятаться, год службы?Племяш сам просился в армию, три года тоде не брали, отслужил, два отпуска, пару коров туда увезли в Алматы.Президентский или как его там десант..Другой сородич, но тот русский, прятался правда, но брат моей суженой его случайно сдал, это его сын короче от другой жены.Ну да, того забрали.Но ему повезло, разгоняли митинг когда в янвале, стреляли куда правда попало, во всех с перепугу, теперь он ветеран войны и что то там какие то пожизненные заморочки ему выписали.Бесплатные проезды, пенсия, еще что то..Тоже год службы, приехал и на казахском загутарил..Так что армия у нас вроде пока нормальная.