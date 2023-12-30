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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Неповторимый Андрей Васильевич…
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48301
Аркадий ДЕНИСОВ: Неповторимый Андрей Васильевич…
Отправлено: 30.12.23 - 12:52
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Костанайская городская музыкальная школа провела концерт, посвященный памяти Андрея Васильевича Заики, бывшего директора школы, ушедшего из жизни 8 июля текущего года. Трудно представить, но человек занимал эту должность 47 лет!
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5458
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Неповторимый Андрей Васильевич…
Отправлено: 30.12.23 - 12:52
#1
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Цитата://прямо напрашивается мысль присвоить школе имя А. Заики и разместить на фронтоне здания мемориальную доску//

Конечно надо, учитывая его заслуги и 47 лет руководства школой- надо воздавать должное преданным своему делу людям.

Единственное:- что бы родственники и близкие люди не МОНЕТИЗИРОВАЛИ, по примеру НЕКОТОРЫХ почётных людей, - титульное имя и мемориальную доску - всякими льготами-типа проезд бесплатный, вне очередное мед.обслуживание, прибавка к пенсии и прочими надуманными жизненными послаблениями.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13790
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Неповторимый Андрей Васильевич…
Отправлено: 30.12.23 - 20:22
#2
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Денисова предлагаю уволить. Он 30 лет воюет, но толк нет . Пусть отдыхает. Всё равно музыкальную школу преименуют. Зачем нервничать и выступать в зале. Пусть берегет здоровье. Смысла уже нет воевать. Всё кончено . :-x ) наступило время абаек :lol:
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