Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Неповторимый Андрей Васильевич…

Отправлено: - 12:52

Цитата://прямо напрашивается мысль присвоить школе имя А. Заики и разместить на фронтоне здания мемориальную доску//



Конечно надо, учитывая его заслуги и 47 лет руководства школой- надо воздавать должное преданным своему делу людям.



Единственное:- что бы родственники и близкие люди не МОНЕТИЗИРОВАЛИ, по примеру НЕКОТОРЫХ почётных людей, - титульное имя и мемориальную доску - всякими льготами-типа проезд бесплатный, вне очередное мед.обслуживание, прибавка к пенсии и прочими надуманными жизненными послаблениями.