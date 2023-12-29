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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.12.23 - 13:51
Туран вроде вода в пятилитровках.
Не знаю как, полезная или нет.
Не знаю как, полезная или нет.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.12.23 - 13:52
Цитата:
Ну на твой счёт я и не сомневался, молодец, садись - пять
111:
Туран вроде вода в пятилитровках.
Туран вроде вода в пятилитровках.
Ну на твой счёт я и не сомневался, молодец, садись - пять
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.12.23 - 13:54
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3745
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.12.23 - 13:55
Цитата:
Буду отстаивать своё жильё, качественное, увы для Вас, в каких то моментах даже неожиданно для меня. Инвалиды ладно, я сказал своё мнение,для них должны строить отдельное жилье. Моя новая квартира на порядок качественнее, чем моя старая,это моё мнение. Если кого то не устраивает, есть огромный выбор, правда не за те же деньги, покупайте!
Карачун:
новое - должно быть качественным.
новое - должно быть качественным.
Буду отстаивать своё жильё, качественное, увы для Вас, в каких то моментах даже неожиданно для меня. Инвалиды ладно, я сказал своё мнение,для них должны строить отдельное жилье. Моя новая квартира на порядок качественнее, чем моя старая,это моё мнение. Если кого то не устраивает, есть огромный выбор, правда не за те же деньги, покупайте!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.12.23 - 13:56
Цитата:
Дарья созналась, что она Агриппина.
Шок, куда мир катится
111:
Дарья созналась, что она Агриппина.
Шок, куда мир катится
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3286
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.12.23 - 14:42
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3745
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.12.23 - 14:45
Цитата:
Знаете для вас это жизненно важно, для меня это как права индейцев в канаде
maxsaf:
Ой, давайте не будем
Ой, давайте не будем
Знаете для вас это жизненно важно, для меня это как права индейцев в канаде
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 365
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.12.23 - 10:24
Цитата:
я на него не покушаюсь.
если лопнувшие стекла и неровно поставленные двери для вас это качественное - это ваш выбор.
что при этом является источником вашей уверенности в том что помимо этих двух изъянов нет прочих, например в скрытых работах не известно никому, скорее всего даже вам.
saba:
Буду отстаивать своё жильё
Буду отстаивать своё жильё
я на него не покушаюсь.
если лопнувшие стекла и неровно поставленные двери для вас это качественное - это ваш выбор.
что при этом является источником вашей уверенности в том что помимо этих двух изъянов нет прочих, например в скрытых работах не известно никому, скорее всего даже вам.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.12.23 - 10:50
Цитата:
Любые союзы Казахстана с кем бы то ни было, военные, экономические или ещё какие-то - важны как раз таки для вас прежде всего. Поэтому давайте будем честными - вы прекрасно понимаете, о каком Туране я говорил.
saba:
Знаете для вас это жизненно важно
Знаете для вас это жизненно важно
Любые союзы Казахстана с кем бы то ни было, военные, экономические или ещё какие-то - важны как раз таки для вас прежде всего. Поэтому давайте будем честными - вы прекрасно понимаете, о каком Туране я говорил.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.12.23 - 14:57
Безумец решил спалить все города, которые они называют русскими..
Только вчера Медведев назвал Харьков, Днепропетровск, Одессу, Николаев и Киев русскими городами..
Да, идет откровенный фашизм..
[Исправлено: 111, 30.12.2023 - 14:58]
Только вчера Медведев назвал Харьков, Днепропетровск, Одессу, Николаев и Киев русскими городами..
Да, идет откровенный фашизм..
[Исправлено: 111, 30.12.2023 - 14:58]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 9239
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.12.23 - 17:50
Цитата:
-----О , началось очередное безумие !
111:
Да, идет откровенный фашизм..
Да, идет откровенный фашизм..
-----О , началось очередное безумие !
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.12.23 - 17:59
Цитата:
Оно началось еще в 1014м.
И надо делать выводы, на что способны сегодня фашисты, разрушающие мирные русские города, сравнивающие их с землей.
Кстати многих городов уже нет, русских
Артемовск, Марьинка, Авдеевка, Соледар, Попасная.
Русский мир пришел и все сжег дотла.
И это безумие в канун нового года продолжается.
Об этом нельзя забывать.
Гога:
началось очередное безумие !
началось очередное безумие !
Оно началось еще в 1014м.
И надо делать выводы, на что способны сегодня фашисты, разрушающие мирные русские города, сравнивающие их с землей.
Кстати многих городов уже нет, русских
Артемовск, Марьинка, Авдеевка, Соледар, Попасная.
Русский мир пришел и все сжег дотла.
И это безумие в канун нового года продолжается.
Об этом нельзя забывать.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.12.23 - 18:03
29 декабря 1940 года Лондон подвергся самому разрушительному воздушному налету, когда нацисты бомбили город.
И через много лет, уже в этом году история фашизма повторяется..
Сегодня бомбят русские города сами русские..
И через много лет, уже в этом году история фашизма повторяется..
Сегодня бомбят русские города сами русские..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13790
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.12.23 - 19:52
Предлагаю засветить новогодний стол. Победителю лучшего стола,приз. Давайте похвастаемся.
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1186
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.12.23 - 19:53
Цитата:
чел явно в клинике
111:
Оно началось еще в 1014м.
Оно началось еще в 1014м.
чел явно в клинике
-
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