Отправлено: - 13:55

Карачун:

новое - должно быть качественным.

Цитата:Буду отстаивать своё жильё, качественное, увы для Вас, в каких то моментах даже неожиданно для меня. Инвалиды ладно, я сказал своё мнение,для них должны строить отдельное жилье. Моя новая квартира на порядок качественнее, чем моя старая,это моё мнение. Если кого то не устраивает, есть огромный выбор, правда не за те же деньги, покупайте!