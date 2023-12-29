НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 983 из 983«1...981982983
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34722
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.12.23 - 13:51
#14731
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Туран вроде вода в пятилитровках.
Не знаю как, полезная или нет.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21310
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.12.23 - 13:52
#14732
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Туран вроде вода в пятилитровках.

Ну на твой счёт я и не сомневался, молодец, садись - пять :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34722
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.12.23 - 13:54
#14733
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
что Дунцову не допустят никак, уроки Беларуси учтены

Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3745
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.12.23 - 13:55
#14734
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
новое - должно быть качественным.

Буду отстаивать своё жильё, качественное, увы для Вас, в каких то моментах даже неожиданно для меня. Инвалиды ладно, я сказал своё мнение,для них должны строить отдельное жилье. Моя новая квартира на порядок качественнее, чем моя старая,это моё мнение. Если кого то не устраивает, есть огромный выбор, правда не за те же деньги, покупайте!
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21310
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.12.23 - 13:56
#14735
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

Дарья созналась, что она Агриппина. :lol:
Шок, куда мир катится :lol:
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3286
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.12.23 - 14:42
#14736
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Шок, куда мир катится


Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3745
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.12.23 - 14:45
#14737
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ой, давайте не будем

Знаете для вас это жизненно важно, для меня это как права индейцев в канаде
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
365
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.12.23 - 10:24
#14738
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Буду отстаивать своё жильё

я на него не покушаюсь.
если лопнувшие стекла и неровно поставленные двери для вас это качественное - это ваш выбор.
что при этом является источником вашей уверенности в том что помимо этих двух изъянов нет прочих, например в скрытых работах не известно никому, скорее всего даже вам.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21310
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.12.23 - 10:50
#14739
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Знаете для вас это жизненно важно

Любые союзы Казахстана с кем бы то ни было, военные, экономические или ещё какие-то - важны как раз таки для вас прежде всего. Поэтому давайте будем честными - вы прекрасно понимаете, о каком Туране я говорил.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34722
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.12.23 - 14:57
#14740
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Безумец решил спалить все города, которые они называют русскими..
Только вчера Медведев назвал Харьков, Днепропетровск, Одессу, Николаев и Киев русскими городами..
Да, идет откровенный фашизм..






[Исправлено: 111, 30.12.2023 - 14:58]
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9239
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.12.23 - 17:50
#14741
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Да, идет откровенный фашизм..

-----О , началось очередное безумие !
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34722
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.12.23 - 17:59
#14742
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
началось очередное безумие !

Оно началось еще в 1014м.
И надо делать выводы, на что способны сегодня фашисты, разрушающие мирные русские города, сравнивающие их с землей.
Кстати многих городов уже нет, русских
Артемовск, Марьинка, Авдеевка, Соледар, Попасная.
Русский мир пришел и все сжег дотла.
И это безумие в канун нового года продолжается.
Об этом нельзя забывать.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34722
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.12.23 - 18:03
#14743
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
29 декабря 1940 года Лондон подвергся самому разрушительному воздушному налету, когда нацисты бомбили город.
И через много лет, уже в этом году история фашизма повторяется..
Сегодня бомбят русские города сами русские..
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13790
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.12.23 - 19:52
#14744
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагаю засветить новогодний стол. Победителю лучшего стола,приз. Давайте похвастаемся.
Профайл
electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1186
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.12.23 - 19:53
#14745
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Оно началось еще в 1014м.

чел явно в клинике
Профайл
Страница 983 из 983«1...981982983
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS