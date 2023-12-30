120 маршрут напрашивался. И он появился. Очень удобно для людей. Во-первых стабильность, во-вторых он еще едет по городу. Приятная экономия средств для многих. Утром люди едут в Костанай из Рудного, кто на работу, кто на учебу, кто по делам. Вечером люди едут обратно в Рудный. Вот эти два периода автобусы едут битком набитые. Читать новость
Хотя такие объекты, по моему мнению, должны находиться в государственной собственности.
Само собой. И тогда вашей статьи могло не быть, потому что на междугородные рейсы выпускали бы соответствующие расстоянию автобусы с необходимым количеством сидячих мест. Да и самих автобусов должно быть больше в часы пик.
В соцсетях был жаркий спор по этому поводу. Молодые доказывали, что нет их вины в том что пожилые не могут себе обеспечить личное авто, в конце концов никто не должен беспокоиться о благополучии другого. Другая сторона призывала к совести, гуманности и терпению. Наговорил кучу аргументов стороны так и разошлись не приняв ни Соломоновых, ни нейтральных и других решении.
Это уже - запущенный материал !!! Тут уже БЕСПОЛЕЗНО что либо сделать.
Всё воспитание заключается и ведётся только и только - в семье.
Школа, техникум, институт- это места только для получение средних знании и специальных навыков будущей профессии.
Если он не уступил старшим и пожилым людям место в автобусе, думаете придя домой он измениться ?? Нет, какой был таким и останется - возможно в домашней среде - это проявиться в другой форме ( грызня из-за наследства и прочие домашние имущественные и моральные дела в нехороших проявлениях).
Не зря при коммунистах был лозунг: - "...семья - ячейка и зеркало общества..."
И кажеться великий педагог Макаренко говорил: "....человека надо воспитывать до ШЕСТИ лет, дальше уже БЕСПОЛЕЗНО...."- не дословно, но смысл таков.
А мне тут недавно попалась в соцсетях полемика по этому вопросу и вот что выяснилось : если больной или пожилой человек обращается уважительно с просьбой, заметьте - с ПРОСЬБОЙ уступить место, то 99% молодёжи сразу же с готовностью поднимаются. А если чугунномордая бабка нагло требует - а ну пшолвон ! А мы физику учили - Третий закон Ньютона. Если тело A воздействует с некой силой на тело B, то тело B воздействует на тело A с точно такой же силой, направленной в противоположную сторон. Поэтому надо не про стыд молодым внушать, а про воспитанность напоминать старшему поколению.
С волками жить по волчьи выть. В наше смутное время надо детей приучать быть жеским, безсовестным. Начинать надо с малого, не уступать не кому, невзирая на возраст. Вот толку что меня научили быть правильным? Сказали не воруй, не обижай слабых. Щас приходится пахать сутками. А вот был бы без совестным, обманывал бы на каждом шагу, всех кидал перешагивая. А когда разбогател бы, можно притворятся уже аристократом, купит белый пиджак и трость и ходит понты понтовать)
111: Рейсов больше можно было бы сделать, но тут виноват наверно смотрящий за областью?
Можно ваще не че не делать а просто обманывать, воровать, резать зп. А что б так делать нужно не иметь совесть. А это должно с детство воспитыватся. Начинать с того что перестать уважать старших. Директор че будет уважать Пенса? Да насрать ему на него, он нового возьмёт работника, молодого. .
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